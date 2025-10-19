Подоляка объяснил смысл послания Зеленского о Донбассе

Блогер Юрий Подоляка в телеграм-канале прокомментировал сегодняшнее выступление Владимира Зеленского, заявившего, что Украина России ничего дарить не будет.

Перед этим СМИ сообщили, что Россия, якобы, готова пойти на переговоры, если Киев отведёт войска с оставшейся под его контролем части Донбасса.

По словам Подоляки, ответ Зеленского был вполне предсказуем.

«Тем более ожидаемый после инициативы премьер-министра мелкоБритании Стармера. Киев идет в кильватере не американской, а британской политики и никто ему до мая 2026 года (когда в Британии будут проведены очередные парламентские выборы, после которых их внешняя политика должна серьезным образом измениться) с нее свернуть не даст», — пишет Подоляка.

По мнению блогера, дальше стоит ожидать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после которой последует совместное предложение Киеву. От него Зеленский уже отказался.