Рязанцам рассказали, куда жаловаться на ржавую воду из-под крана

Рязанцам рассказали, в какие инстанции жаловаться, если не устраивает качество воды из-под крана — она ржавая, пахнет или имеет какой-то привкус. Пост появился в телеграм-канале «Объясняем. Рязанская область».

Аварийная служба

Если вы столкнулись с данной проблемой, позвоните и оставьте жалобу в аварийной службе, ее номер можно узнать в УК. Оператор примет заявку и подскажет, что делать. Либо сразу передаст ваше обращение в управляющую компанию или местный водоканал.

Управляющая компания

Иногда причина плохой воды — вышедшие из строя фильтры или коммуникации в вашем доме. В таком случае свяжитесь с управляющей компанией, она должна проверить фильтры и коммуникации в течение двух недель. Потребовать проверки вы можете как при личном визите, так и письменно.

Водоснабжающая организация

Подайте заявку на проверку качества воды в водоснабжающую организацию. После неё вам должны предоставить копию акта в течение трёх дней.

Роспотребнадзор

Отправить жалобу в Роспотребнадзор. Это можно сделать несколькими способами:

через сайт ведомства — для этого нужна учётная запись на «Госуслугах»;

по почте;

лично.

В ней нужно указать:

наименование территориального органа Роспотребнадзора или Ф. И. О. должностного лица;

ваши Ф. И. О. и адрес;

суть обращения — чётко и понятно опишите, что случилось и что вас не устраивает;

личную подпись и дату;

почтовый адрес или адрес электронной почты, на который нужно отправить ответ.

Важно:

текст обращения должен быть разборчивым. Если его не смогут прочитать, ответа не будет;

нельзя использовать нецензурные или оскорбительные выражения, а также угрозы;

к жалобе можно приложить любые доказательства вашей проблемы: фото, видео или копии документов.

Ответ на жалобу дают в течение 30 дней. В сложных случаях этот срок могут продлить ещё на 30 дней, но вас обязаны об этом предупредить.

Прокуратура

Крайняя мера — обращение в прокуратуру. Если вам не смогли помочь, а проблемы с водой стали постоянными.