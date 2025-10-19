Рязанцам рассказали, куда жаловаться на ржавую воду из-под крана

Рязанцам рассказали, в какие инстанции жаловаться, если не устраивает качество воды из-под крана — она ржавая, пахнет или имеет какой-то привкус. Пост появился в телеграм-канале «Объясняем. Рязанская область».
Аварийная служба
Если вы столкнулись с данной проблемой, позвоните и оставьте жалобу в аварийной службе, ее номер можно узнать в УК. Оператор примет заявку и подскажет, что делать. Либо сразу передаст ваше обращение в управляющую компанию или местный водоканал.
Управляющая компания
Иногда причина плохой воды — вышедшие из строя фильтры или коммуникации в вашем доме. В таком случае свяжитесь с управляющей компанией, она должна проверить фильтры и коммуникации в течение двух недель. Потребовать проверки вы можете как при личном визите, так и письменно.
Водоснабжающая организация
Подайте заявку на проверку качества воды в водоснабжающую организацию. После неё вам должны предоставить копию акта в течение трёх дней.
Роспотребнадзор
Отправить жалобу в Роспотребнадзор. Это можно сделать несколькими способами:
- через сайт ведомства — для этого нужна учётная запись на «Госуслугах»;
- по почте;
- лично.
В ней нужно указать:
- наименование территориального органа Роспотребнадзора или Ф. И. О. должностного лица;
- ваши Ф. И. О. и адрес;
- суть обращения — чётко и понятно опишите, что случилось и что вас не устраивает;
- личную подпись и дату;
- почтовый адрес или адрес электронной почты, на который нужно отправить ответ.
Важно:
- текст обращения должен быть разборчивым. Если его не смогут прочитать, ответа не будет;
- нельзя использовать нецензурные или оскорбительные выражения, а также угрозы;
- к жалобе можно приложить любые доказательства вашей проблемы: фото, видео или копии документов.
Ответ на жалобу дают в течение 30 дней. В сложных случаях этот срок могут продлить ещё на 30 дней, но вас обязаны об этом предупредить.
Прокуратура
Крайняя мера — обращение в прокуратуру. Если вам не смогли помочь, а проблемы с водой стали постоянными.