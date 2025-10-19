Воскресенье, 19 октября, 2025
9.9 C
Рязань
Спорт

В Рязани открылся новый сезон НХЛ

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о начале регионального этапа XV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига».

«В Рязани открылся новый сезон НХЛ. Это событие, которого ждут и игроки, и болельщики. Рязанская область уже не первый год лидер в России по числу команд лиги. Желаю всем участникам красивых голов и ярких побед!», – отметил Павел Малков.

По словам главы региона, в этом сезоне стартуют 51 команда и четыре дивизиона: «Любитель 40+», «Любитель 50+», «Лига Надежды» и «Лига Мечты». На лед выйдут свыше 1100 спортсменов, а болеть за них будут десятки тысяч поклонников хоккея.

В Рязани открылся новый сезон НХЛ На лед выйдут свыше 1100 спортсменов, а болеть за них будут десятки тысяч поклонников хоккея.
В Рязани открылся новый сезон НХЛ На лед выйдут свыше 1100 спортсменов, а болеть за них будут десятки тысяч поклонников хоккея.
В Рязани открылся новый сезон НХЛ На лед выйдут свыше 1100 спортсменов, а болеть за них будут десятки тысяч поклонников хоккея.

Самые читаемые материалы

Новости мира

Коц рассказал о поступке Зеленского, поставившем крест на поставках «Томагавков»

Владимир Зеленский перестарался, пытаясь добиться передачи Украине крылатых ракет...
Новости России

Генерал Попов рассказал, на что может пойти Польша при полете Путина в Венгрию

Военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с...
Новости России

Baza: причиной массового отравления детей в Улан-Удэ стало онигири

Предполагаемой причиной массового отравления в Улан-Удэ стало некачественное онигири,...
Новости России

SHOT: над Оренбургом ночью прогремели мощные взрывы

Ночью жители Оренбурга услышали над городом громкие звуки, похожие...
Погода

Снег возможен в Рязанской области на следующей неделе

Во вторник 21 октября пройдут основные осадки, до 20 мм/сут на юге области, причем снег не исключен и в Рязанской области

Последние новости

Спортсменка из Рязани завоевала золото международных соревнований по стрельбе из лука

За пять соревновательных дней участники разыграли 84 медали в различных индивидуальных и командных дисциплинах.

В Рязани создана своя балетная труппа

4 ноября в Рязанской филармонии пройдёт Гала-концерт «Рязанского Театра Балета»

На Урале парень задушил безногого ветерана СВО и уехал на фронт

Житель Краснотурьинска задушил ветерана спецоперации Дмитрия Зайкова и уехал...

Маршрут троллейбуса №1 временно изменен из-за упавшего столба на Московском шоссе

На остановке «Рязанские сады», расположенной на Московском шоссе, упала опора контактной сети.

Более 146 километров дорог обновят в Рязанской области в 2025 году

Кроме того, начато строительство значимых инфраструктурных объектов, таких как новый мост через реку Оку и Южный обход Рязани.

SHOT: Кокорин ездит по Москве без ОСАГО на машине с номерами ВОР

Российский футболист, нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин полгода ездит...

Игумен Лука Степанов расскажет рязанцам о месте подвига в жизни человека

На реальных исторических примерах отец Лука покажет, как подвиг может повлиять на ход событий разного масштаба.

Рецидивист украл инструменты у знакомого в Рязанской области

Во время патрулирования улицы он заметил мужчину с бензопилой и углошлифовальной машинкой.

Губернатор Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязань

Отбой опасности атаки беспилотников был объявлен 19 октября в 06:05.

Baza: причиной массового отравления детей в Улан-Удэ стало онигири

Предполагаемой причиной массового отравления в Улан-Удэ стало некачественное онигири,...

Губернатор Павел Малков поздравил с 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Михаила Кузнецова

Михаил Кузнецов был призван на фронт в возрасте семнадцати лет. Он служил радистом-пулеметчиком танка Т-34.

Беспилотник сбили над Рязанской областью ночью 19 октября

В период с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Лента.ру» рассказала о создателе самой жестокой ОПГ Москвы Косте Большом

Спецкор «Ленты.ру» Игорь Надеждин напомнил историю безжалостной московской ОПГ,...

Жители Бийска заметили неизвестный летающий объект

Вечером в субботу жители Бийска в Алтайском крае заметил...

SHOT: над Оренбургом ночью прогремели мощные взрывы

Ночью жители Оренбурга услышали над городом громкие звуки, похожие...