Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о начале регионального этапа XV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига».

«В Рязани открылся новый сезон НХЛ. Это событие, которого ждут и игроки, и болельщики. Рязанская область уже не первый год лидер в России по числу команд лиги. Желаю всем участникам красивых голов и ярких побед!», – отметил Павел Малков.

По словам главы региона, в этом сезоне стартуют 51 команда и четыре дивизиона: «Любитель 40+», «Любитель 50+», «Лига Надежды» и «Лига Мечты». На лед выйдут свыше 1100 спортсменов, а болеть за них будут десятки тысяч поклонников хоккея.