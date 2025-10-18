Спасательница Торгашина оценила версии с побегом и убийством семьи Усольцевых

Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых вряд ли планировала побег за границу, заявила «КП» глава поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.

Собеседница издания уточнила, что для этого надо было тщательно готовиться, а туристы явно собирались в лес ненадолго. При этом она подтвердила, что в этой местности есть военно-полевая дорога более 30 километров длиной.

«Мы по ней поехали на полноприводном «Соболе» и застряли так, что нас еле вытянули. Если уж фантазировать, то вершина соседней с Буратинкой скалы Кутурчинки идеально плоская, с нее можно улететь вертолетом. Но это не более, чем фантазии», — отметила Торгашина.

Также она назвала маловероятной версию, согласно которой семья поймала браконьеров с поличным, а те решили избавиться от свидетелей.

«Если бы на Сергея как предпринимателя готовили какое-то покушение, это было бы сделано в Сосновоборске, где он жил», — сказала поисковик.

Что касается версии с нападением медведя, то ее тоже можно исключить, поскольку раньше местные жители и туристы не видели там их. При этом звери оставили бы следы.