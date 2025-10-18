Спасательница Торгашина оценила версии с побегом и убийством семьи Усольцевых

Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых вряд ли планировала побег за границу, заявила «КП» глава поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.
Собеседница издания уточнила, что для этого надо было тщательно готовиться, а туристы явно собирались в лес ненадолго. При этом она подтвердила, что в этой местности есть военно-полевая дорога более 30 километров длиной.
Также она назвала маловероятной версию, согласно которой семья поймала браконьеров с поличным, а те решили избавиться от свидетелей.
Что касается версии с нападением медведя, то ее тоже можно исключить, поскольку раньше местные жители и туристы не видели там их. При этом звери оставили бы следы.