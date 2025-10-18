Генерал Попов рассказал, на что может пойти Польша при полете Путина в Венгрию

Военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» допустил, что Польша может помешать пролету самолета с президентом Владимиром Путиным на борту.
По его мнению, политические амбиции Варшавы могут зашкаливать.
Генерал-майор пояснил, что этот маршрут короче и его, скорее всего, будет проще согласовать.
Попов назвал еще одним возможным маршрутом президентского борта черноморские проливы, Турция может согласовать его. Этот путь — через Средиземное море и Балканы — более длинный, но спокойный.