Генерал Попов рассказал, на что может пойти Польша при полете Путина в Венгрию

Военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» допустил, что Польша может помешать пролету самолета с президентом Владимиром Путиным на борту.

По его мнению, политические амбиции Варшавы могут зашкаливать.

«Поляки действительно могут вставлять палки в колеса. На этот случай есть возможность лететь не через Белоруссию, Польшу, Словакию, а пройти южным маршрутом — через Черное море выйти на сочетание границ Болгарии, Румынии», — пояснил Попов.

Генерал-майор пояснил, что этот маршрут короче и его, скорее всего, будет проще согласовать.

Попов назвал еще одним возможным маршрутом президентского борта черноморские проливы, Турция может согласовать его. Этот путь — через Средиземное море и Балканы — более длинный, но спокойный.