Введение в России статуса «Ветеран трудовой деятельности» и доплаты в 10 тысяч рублей к пенсии за стаж является справедливой инициативой, которая, «скорее всего, будет принята». Такое мнение «Газете.Ru» высказал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

В конце сентября лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил присваивать статус ветерана трудовой деятельности россиянам, отработавшим более 30 лет, и платить им дополнительно 10 тысяч рублей к пенсии.

По мнению Мосягина, эта инициатива является «своевременной и социально справедливой».

Цель — не только оказать дополнительную финансовую поддержку, но и восстановить престиж длительного добросовестного труда.

В действующем законодательстве отсутствует единый механизм поощрения за долгую трудовую биографию, что ведёт к неравенству пенсионеров из разных регионов. Предлагаемый статус призван это исправить.

Прогноз по срокам реализации

Эксперт отметил, что предложение было озвучено на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который «отнёсся к нему с пониманием». Это позволяет «с умеренным оптимизмом» смотреть на его дальнейшую судьбу.

Однако реализация потребует тщательной проработки механизмов финансирования и интеграции в действующую пенсионную систему. В связи с этим Мосягин уточнил, что реалистичные сроки принятия и начала реализации, в случае положительного решения, могут составить от нескольких кварталов до года.

Безусловными плюсами инициативы Мосягин назвал:

Реальное увеличение доходов наиболее уязвимой категории граждан.

Укрепление социальной справедливости.

Инвестиции в формирование уважительного отношения к труду у молодых поколений.

Основной риск связан с фискальной нагрузкой на бюджет и необходимостью найти баланс между поддержкой одной группы пенсионеров и справедливостью по отношению к другим. Экономист заключил, что эта инициатива закладывает основу для построения более солидарного общества.