Культура и события

«Марко Молл» приглашает рязанцев на семейные мероприятия в выходные

Валерия Мединская

18–19 октября в «Марко Молл» пройдет семейный мастер-класс, где можно освоить азы старинного народного промысла — плетение корзин из лозы. Основой для такого творчества, образцы которого были привезены князем Голицыным еще в середине XIX века из Франции, служат ивовая, а иногда ежевичная, рябиновая и берёзовая лоза. И хотя в нашей области растут почти двадцать видов ивы, только несколько из них подходят для плетения.

Гости творческого занятия в «Марко Молл» под руководством опытного мастера смогут создать своими руками небольшую декоративную корзину. Также участники узнают, как готовится лоза для плетения, какие инструменты используют мастера и на какие детали в создании изделия стоит обращать особое внимание, чтобы вещь была не только функциональной и крепкой, но и эстетичной.

Мастер-класс «Плетение декоративной корзины из лозы», 18–19 октября, 13:00. Стоимость: 1500 рублей. 6+.

В субботу, 18 октября, в «Марко Молл» — танцевальный Kinder Battle.

Это яркое событие для всех, кто любит танцевать и дарить свое мастерство зрителям. Организатор шоу — «Территория Танца NewAction» — участник телепроектов «Новые танцы» на ТНТ и «Супер ниндзя дети», а также победитель и финалист всероссийских и международных чемпионатов. В танцевальном конкурсе примут участие детские команды, разделенные по возрастным категориям: от 4 до 14 лет. За лучшие танцевальные выступления участников ждут призы, а зрителей — положительные эмоции от творчества юных танцоров.

Регистрация участников батла начнется 18 октября в 16:30.

Kinder Battle, 18 октября, 17:00, участие в мероприятии и вход для гостей—бесплатно. 0+.

Пока на одной площадке юные танцоры будут бороться за призы, другую свою локацию  «Марко Молл» на несколько часов уступит  «Смехограду» — волшебному миру цирка. В этом городе живут ростовой жираф и морской котик, гигантские ходулисты и радужные смешинки, которые поделятся весёлым настроением даже с самыми угрюмыми гостями. В этом городе есть и свои секреты — волшебный чемодан, который откроют маленькие посетители, чтобы узнать большую тайну. А на творческом занятии участники создадут своего собственного маленького капитошка. В финале праздника гости от души повеселятся на воздушной бумажной дискотеке.

«Шоу цирковых чудес», 18 октября,  14:30. Вход: свободный.  0+

