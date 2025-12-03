Губернатор Малков предложил показывать спектакли театра «Переход» на сцене драмтеатра 

Губернатор Рязанской области Павел Малков предложил реализовать проект «Театр “Переход” в Рязанском областном театре драмы». Об этом глава региона написал в мессенджере Max.
Малков поделился впечатлениями от вчерашнего посещения театра-студии «Переход» РГУ имени С.А. Есенина, где он посмотрел спектакль «Деревья умирают стоя».
— Прекрасная постановка и очень яркая игра актёров, — написал губернатор.
Он уверен, что с творчеством коллектива должно познакомиться как можно больше рязанцев. Этому поможет показ спектаклей студии на сцене драмтеатра.