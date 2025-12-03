Новогоднее перемирие в зоне специальной военной операции теоретически возможно, но его реализация полностью зависит от поведения Киева. Такое мнение высказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, Россия в принципе не закрывает дверь для дипломатии. Он напомнил, что, как отмечал президент Владимир Путин, Москва готова к переговорам и обсуждениям — в том числе с Евросоюзом и странами, которые сегодня называют недружественными.

Однако Колесник сомневается, что новогодняя пауза в боевых действиях сможет продержаться долго. Он подчеркнул, что ранее Киев не выполнял достигнутые договорённости, и похожий сценарий возможен и сейчас.

Депутат допустил, что перемирие могут сначала торжественно объявить, а затем оно будет сорвано ударами со стороны ВСУ. В этом случае российская сторона не станет «сидеть и смотреть», как продолжаются атаки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что тема возможного новогоднего перемирия в зоне СВО сейчас вообще не обсуждается. По его словам, текущая обстановка предполагает совсем иной, а не переговорный, формат развития событий.