Новогодняя столица-2026
Среда, 3 декабря, 2025
0.4 C
Рязань
Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Харламов будет судить сам себя: что покажут в новом выпуске шоу «Звёзды» на НТВ

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В пятницу, 5 декабря, на телеканале НТВ и в VK Видео стартует новый выпуск второго сезона юмористического шоу «Звёзды» (16+). Популярные артисты, музыканты, телеведущие и шоумены снова сойдутся в схватке за титул самой смешной звезды России.

В этом выпуске друг против друга выступят команда «Красноярск» с фигуристом Романом Костомаровым и команда «Переехавшие» во главе с Гариком Харламовым. Кто из участников одержит победу в юмористическом поединке и станет ближе к финалу — решат четверо судей.

Реклама

В жюри выпуска войдут музыкант, продюсер и рэпер Баста, директор по дизайну «ВКонтакте» Артемий Лебедев, народный артист России Филипп Киркоров и стендап-комик, ведущая популярного юмористического шоу Олеся Иванченко. Но самое интересное — отдать свой балл придётся и Гарику Харламову, который окажется в двойной роли: судья и участник в одном лице.

Сможет ли он остаться объективным или желание защитить собственную команду всё-таки возьмёт верх? Этот вопрос станет одной из интриг выпуска.

- Новости партнёров -

Роман Костомаров считает, что «Звёзды» попали в точку. По его мнению, на НТВ не так много юмористического контента, и проект как раз заполняет эту нишу. Классное шоу разбавляет телеэфир, и для зрителей это отличная возможность посмеяться и отдохнуть.

Ведущим выпуска традиционно выступит Азамат Мусагалиев. Он уже второй сезон подряд держит баланс между участниками, жюри и зрителями, задавая темп всему шоу.

По итогам первых батлов в финал второго сезона уже вышли три команды. Валерия и Иосиф Пригожин вместе с командой «Наполеоны», Иван Абрамов и «Команда мечты», а также Денис Дорохов и команда «Женщины» уже гарантировали себе место в решающем раунде.

Производством шоу занимается студия Medium Quality Production.

Фото: НТВ

Популярные материалы

Политика

Киевляне предложили России мирный план всего из одного пункта

Украинцы, проживающие в столице, назвали ключевым условием прекращения СВО...
Общество

В рязанском лесу фотоловушка поймала людей в колпаках, танцующих со свечами у костра

Люди в колпаках танцуют со свечами, обламывают ветки деревьев и выкладывают из них непонятные символы.
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Новости мира

В лесу нашли обезглавленную женщину без рук и брошенного младенца

В лесопосадке возле автомагистрали нашли обезглавленное тело 32-летней матери из Эритреи, а у монастыря — коляску с её трёхмесячным ребёнком. Полиция проверяет причастность мужа, которого задержали за пределами Европы.
Новости России

Девушка умерла после жёсткого секса в центре Петербурга 

В апарт-отеле на Невском проспекте нашли мёртвой 28-летнюю девушку с признаками удушения. По данным следствия, с ней в номере был 31-летний мужчина, которого уже задержали. Расследование только начинается — рассказываем, что известно.

Темы

Новости кино и ТВ

«Мне нужна бутылка в день»: как погибла звезда 90-х, бывшая жена Ефремова Ксения Качалина

Актриса Ксения Качалина скончалась в Москве на 55-м году жизни — через десять месяцев после смерти третьей жены Ефремова, Евгении Добровольской. Звезда 90-х, которой когда-то аплодировала Европа, последние годы провела затворницей среди кошек, борясь с алкоголизмом и потеряв связь с дочерью.​
Политика

Элитная бригада ВСУ с нацистским названием первой сбежала из Северска 

Украинская 10-я горно-штурмовая бригада «Эдельвейс» первой покинула Северск, когда туда прорвались российские военные — об этом сообщил военкор Тимофей Ермаков. В городе продолжают сражаться только 54-я и 81-я бригады ВСУ
Политика

Депутат Колесник допустил новогоднее перемирие в зоне СВО, но усомнился в готовности Украины

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что новогоднее перемирие в зоне СВО теоретически возможно, но многое зависит от действий Украины. При этом в Кремле подчёркивают, что такой вопрос сейчас даже не стоит на повестке.
Культура и события

Губернатор Малков предложил показывать спектакли театра «Переход» на сцене драмтеатра 

Малков поделился впечатлениями от вчерашнего посещения театра-студии «Переход» РГУ имени С.А. Есенина, где он посмотрел спектакль «Деревья умирают стоя».
Акценты

Как носить мужскую сумку через плечо: руководство по стилю

Узнайте, как правильно носить мужские сумки через плечо, чтобы выглядеть стильно. В нашей статье вы найдете всё о видах этих сумок, с чем их сочетать и как выбрать идеальную мужскую сумку кросс-боди.
Новости кино и ТВ

Инстасамка, Аверины и Анна Чапман: кого собрали в третьем сезоне «Сокровищ Императора»

Съёмки третьего сезона реалити «Сокровища Императора» в китайском Чунцине завершены — звёздные пары месяц искали сокровища в городе-лабиринте и боролись за 10 миллионов рублей. Зрителям обещают самый сложный и зрелищный сезон, который выйдет на ТНТ в 2026 году.​
Происшествия

Москвич на Suzuki вылетел в кювет под Рязанью, пострадала пассажирка 

На 60‑м километре трассы «Рязань–Ряжск» внедорожник Suzuki Grand Vitara слетел в кювет, пострадала 66‑летняя пассажирка из Москвы. Сейчас по факту аварии идет проверка, инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.​
Происшествия

В Рязани полиция накрыла склад нелегальных сигарет на 1,4 млн рублей 

В Рязани накрыли канал сбыта нелегальных сигарет: в частном доме на окраине города нашли более 10 тысяч пачек без акцизов на сумму почти 1,4 млн рублей. 58-летний местный житель сам развозил товар клиентам на минивэне. Теперь ему грозит до 6 лет колонии.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
Депутат Колесник допустил новогоднее перемирие в зоне СВО, но усомнился в готовности Украины
Следующая статья
Элитная бригада ВСУ с нацистским названием первой сбежала из Северска 