Харламов будет судить сам себя: что покажут в новом выпуске шоу «Звёзды» на НТВ

В пятницу, 5 декабря, на телеканале НТВ и в VK Видео стартует новый выпуск второго сезона юмористического шоу «Звёзды» (16+). Популярные артисты, музыканты, телеведущие и шоумены снова сойдутся в схватке за титул самой смешной звезды России.

В этом выпуске друг против друга выступят команда «Красноярск» с фигуристом Романом Костомаровым и команда «Переехавшие» во главе с Гариком Харламовым. Кто из участников одержит победу в юмористическом поединке и станет ближе к финалу — решат четверо судей.

В жюри выпуска войдут музыкант, продюсер и рэпер Баста, директор по дизайну «ВКонтакте» Артемий Лебедев, народный артист России Филипп Киркоров и стендап-комик, ведущая популярного юмористического шоу Олеся Иванченко. Но самое интересное — отдать свой балл придётся и Гарику Харламову, который окажется в двойной роли: судья и участник в одном лице.

Сможет ли он остаться объективным или желание защитить собственную команду всё-таки возьмёт верх? Этот вопрос станет одной из интриг выпуска.

Роман Костомаров считает, что «Звёзды» попали в точку. По его мнению, на НТВ не так много юмористического контента, и проект как раз заполняет эту нишу. Классное шоу разбавляет телеэфир, и для зрителей это отличная возможность посмеяться и отдохнуть.

Ведущим выпуска традиционно выступит Азамат Мусагалиев. Он уже второй сезон подряд держит баланс между участниками, жюри и зрителями, задавая темп всему шоу.

По итогам первых батлов в финал второго сезона уже вышли три команды. Валерия и Иосиф Пригожин вместе с командой «Наполеоны», Иван Абрамов и «Команда мечты», а также Денис Дорохов и команда «Женщины» уже гарантировали себе место в решающем раунде.

Производством шоу занимается студия Medium Quality Production.

