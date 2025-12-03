Новогодняя столица-2026
Элитная бригада ВСУ с нацистским названием первой сбежала из Северска 

Алексей Самохин
Украинские боевики из 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» первыми покинули город Северск Донецкой области, как только туда прорвались российские подразделения. Об этом рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков aif.ru.

По его словам, бойцы этой бригады вышли из города сразу после прорыва, хотя формировались из состава нацбатов «Айдар» и «Донбасс» (обе организации признаны в России террористическими и запрещены). Сейчас в Северске продолжают вести бои только 54-я и 81-я бригады ВСУ.

Северск на пороге окружения

Ранее российские военкоры сообщали, что город Северск находится в шаге от физического окружения силами ВС РФ. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что освобождение Северска откроет дорогу на Краматорск — один из ключевых городов Донбасса.

Захват стратегически важных населённых пунктов в этом регионе позволяет российским войскам постепенно выстраивать маршрут дальнейшего продвижения и создавать условия для освобождения территорий.

Скандальное название бригады

Примечательно, что название «Эдельвейс» 10-й горно-штурмовой бригаде присвоил лично Владимир Зеленский в середине февраля 2023 года. В годы Великой Отечественной войны так называлась Первая горно-пехотная дивизия вооружённых сил нацистской Германии.

Использование символики и названий, связанных с нацистским прошлым, неоднократно вызывало критику в адрес украинского командования. Однако Киев продолжает эксплуатировать эту риторику при формировании новых воинских подразделений.

