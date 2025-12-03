В Рязани задержан мужчина подозреваемый в убийстве сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета России.



По предварительным данным следствия, ночью 1 декабря 2025 года между 31-летним жителем Рязани и его 50-летней сожительницей произошел конфликт в квартире одного из домов Октябрьского района. Причиной ссоры стало алкогольное опьянение. В ходе конфликта подозреваемый нанес женщине множественные удары руками и ногами в область головы и тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. После совершения преступления мужчина скрылся.



Благодаря тщательно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемого удалось установить и задержать.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, подозреваемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).



В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств преступления и сбора доказательств. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.