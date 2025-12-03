Новогодняя столица-2026
Среда, 3 декабря, 2025
Рязань
Источник: ГУ МЧС России по Рязанской области ВКонтакте
Происшествия

Мошенники связываются с рязанцами под видом директора МУП «УРТ» Андрея Суханова

Анастасия Мериакри
В Telegram злоумышленники создали поддельную страницу директора МУП «УРТ» Андрея Суханова. Об этом сообщает администрация Рязани.

Мошенники вступают в переписку с рязанцами, после чего звонят им. Если человек не отвечает на звонок, мошенники отправляют видео с изображением Суханова, созданное искусственным интеллектом. Это делается якобы для подтверждения личности. Затем они просят перезвонить и вводят в заблуждение под видом обсуждения важного вопроса.

Рекомендуется не реагировать на подозрительные сообщения и звонки, а также сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.

