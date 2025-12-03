Скончался Почетный гражданин Рязани, ветеран Великой Отечественной войны Иван Русаков

3 декабря скончался почетный гражданин Рязани, ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич Русаков. Об этом сообщает Рязанская городская Дума.

В 1943 году Ивана Русакова призвали в армию, и он стал курсантом Южно-Уральского пулеметного училища. После короткого обучения, получив звание младшего сержанта, он был назначен командиром отделения в запасном полку на железнодорожной станции Алкино в Республике Башкортостан, где занимался подготовкой солдат к отправке на фронт.

В августе 1944 года Ивана Русакова отобрали в состав 100-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 98-й гвардейской дивизии ВДВ. В декабре дивизия была отправлена на фронт. Иван Васильевич командовал орудийным расчетом, участвовал в боевых действиях в Венгрии и Австрии, а Победу встретил в Чехословакии.

Он служил в 98-й гвардейской дивизии ВДВ до 1950 года. Вернувшись к мирной жизни, Иван Русаков получил юридическое образование и был избран народным судьей Пителинского района. Затем он работал в Рязанском областном суде и заведующим юридическим бюро на заводе «Красное знамя». В Рязанской коллегии адвокатов он проработал 27 лет, за что был удостоен двух похвальных грамот от министров юстиции СССР и России.

Иван Русаков был награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», а также юбилейными медалями.

Депутаты Рязанской городской Думы и сотрудники аппарата выразили глубокие соболезнования родным и близким Ивана Васильевича Русакова. Светлая память достойному человеку.