В ОКБ прооперировали мужчину с незаживающей язвой на стопе после ампутации пальцев

В Рязанской областной клинической больнице (ОКБ) мужчина с незаживающей язвой на стопе обратился за помощью после ампутации пальцев. Об этом сообщили в группе медучреждения ВКонтакте.

Пациент, страдающий сахарным диабетом 2 типа, обратился в ОКБ с жалобой на язву на ноге, которая не заживает. В его медицинской истории — ампутация I-II пальцев левой стопы, проведённая в одной из клиник Рязанской области. Он пришёл в больницу из-за трофической язвы, которая не поддавалась консервативному лечению.

Язва находится на опорной поверхности стопы и постоянно подвергается давлению при ходьбе. Рентгенография не выявила костной патологии. Проблема в том, что такие язвы не заживают.

Было решено провести операцию. В ходе вмешательства удалили оставшиеся пальцы (чресплюсневая ампутация), а также сформировали подошвенный лоскут для закрытия дефекта после удаления язвы.

После операции пациенту потребуется реабилитация и изготовление ортопедической обуви.