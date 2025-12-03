Несколько улиц в Рязани останутся без воды 4 декабря

В Рязани в четверг 4 декабря отключат водоснабжение на некоторых улицах. Об этом информирует муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани».

Ограничение подачи воды связано с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях. С 9:00 до 12:00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Березовая, д. №1, 1 корп.1, 1л, 2, 3 корп.1, 4, 6, 8, 10, 12;

ул. Гоголя, д. №29, 31, 33, 33 корп.1;

ул. Черновицкая, д. №25 корп.1, 25 корп.2, 27 корп.2, 27 корп.3.

Кроме того, с 9:30 до 17:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать в районе Солотча (п. Солотча) по адресам: