В Рязани состоялась премьера спектакля «Письма с фронта», приуроченная к Году защитника Отечества

В Рязанском областном музыкальном театре прошла премьера постановки «Письма с фронта», приуроченная к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спектакль стал доступен для посещения по федеральной программе «Пушкинская карта» национального проекта «Семья».

Постановка была подготовлена арт-студией «Сценическая мастерская» под руководством режиссера Урсулы Макаровой. Особенностью спектакля стало участие как профессиональных актеров, так и юных школьников из Рязани на одной сцене.

В основу постановки легла пьеса Ксении Степанычевой «Дни Победы», основанная на воспоминаниях участников Великой Отечественной войны. Во время спектакля артисты исполнили стихи Юрия Друниной, а также произведения рязанских авторов Константина Паскаля и Николая Ибрагимова. Зрители также услышали известные музыкальные композиции, такие как «Синий платочек» и «День Победы».

Следующие показы спектакля «Письма с фронта» запланированы на 8 декабря. Жители и гости города смогут посетить эти представления по программе «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 12+.

