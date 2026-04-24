Учёный рассказал, как «подснежники» выживают после снегопада в Рязанской области

В Рязанской области в конце апреля неожиданно выпал снег из-за пришедшего циклона. Это явление временно замедлило многие процессы в живой природе, однако «подснежники» оказались готовы к таким испытаниям.

Как рассказал 7инфо Алексей Водорезов, заведующий кафедрой географии, экологии и туризма РГУ имени С.А. Есенина, первоцветы (группа ранее цветущих видов растений, весь видовой состав которых уже успел приступить к массовому цветению) эволюционно приспособлены к нестабильной весенней погоде. Под снегом оказались ветреница лютичная и чистяк весенний с ярко-жёлтыми цветами, хохлатки с лиловыми, а на сухих песках Мещёры в Солотчинском парке сон-трава (прострел раскрытый), про которую мы писали ранее.

Первоцветы не случайно эволюционно ушли в ранней период весны, когда возможны и заморозки, и мощные снегопады. Особенно интересна адаптация сон-травы. Это растение покрыто густыми волосками, которые помогают сохранять тепло и влагу. Прострел получил несколько преимуществ: доступ к свободной влаге из талого снега, отсутствие конкуренции за насекомых-опылителей, так как в сосновых борах в это время почти не цветут другие растения.

Одна из самых крупных популяций прострела мониторится учёными на гарях 2010 года у села Передельцы. Учёные обратились к рязанцам с просьбой не рвать первоцветы, которые совершенно не способны стоять в букетах.