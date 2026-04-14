Фото: 7инфо
Экология, природа, животные

Под Рязанью проснулась сон-трава

Анастасия Мериакри
В Рязанской области зафиксированы первые весенние цветы сон-травы или прострела раскрытого. Редкое и красивое растение пробудилось в окрестностях Ласковских озёр под Солотчей, радуя глаз своей нежной красотой.

Сон-трава — это многолетнее травянистое растение из семейства лютиковых. Оно известно своими опушёнными стеблями и листьями, которые служат естественной защитой от низких температур и ночных заморозков. Это позволяет прострелу быть одним из первых вестников весны.

В нашем регионе сон-трава предпочитает бедные песчаные почвы, вырубки и места пожарищ, где конкуренция с другими растениями минимальна. Период её цветения обычно приходится на раннюю весну, но в отдельные годы цветы можно встретить даже в конце мая или, в редких случаях, в июле.

Несмотря на то, что прострел раскрытый не занесён в Красную книгу Рязанской области, он считается редким растением. Его массово срывают на букеты из-за высоких декоративных качеств. Однако, как и большинство первоцветов, сон-трава быстро вянет, и такие букеты часто оказываются в мусорной корзине. Экологи призывают бережно относиться к этим цветам и не рвать их, чтобы сохранить популяцию.

Важно помнить: сон-трава обладает успокаивающими и снотворными свойствами и используется в народной медицине для лечения бессонницы, нервных расстройств и ревматизма. Однако растение ядовито, и самолечение может быть опасным для здоровья!

Популярные материалы

Новости России

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости России

Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской...
Новости кино и ТВ

Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.

Темы

Транспорт и дороги

В Кадомском районе фура продавила дорогу, прокуратура внесла представление

Жители выразили возмущение состоянием дороги, отметив, что тяжёлые грузовики не только разрушают асфальт, но уже начали продавливать и грунтовое полотно. Вопрос «Кто будет отвечать за повреждённую дорогу?» стал для местных жителей особенно актуальным.
Транспорт и дороги

Суд обязал отремонтировать участок трассы «Шацк — Касимов» после жалоб жителей

Основанием для судебного разбирательства стало коллективное обращение жителей, которые пожаловались на неудовлетворительное состояние дорожного полотна на участке трассы «Шацк — Касимов», а именно — на подъезде к селу Гавриловское.
Интересное

День новых начинаний и проверки на прочность: гороскоп на 15 апреля для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на среду, 15 апреля, обещает насыщенный и разноплановый день. Начало суток будет особенно удачным для решения задач, которые в последнее время не двигались с места. В этот период проще найти общий язык с окружающими, а даже самые непримиримые оппоненты могут пересмотреть свои взгляды.
Происшествия

В Рязани у нетрезвого водителя конфисковали автомобиль и назначили 300 часов работ

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в октябре 2025 года обвиняемый, уже имевший административное наказание за аналогичное правонарушение, вновь сел за руль своего автомобиля в нетрезвом виде.
Общество

Рязанец отсудил у дорожников 90 тысяч рублей за ремонт авто, повреждённого из-за ямы

Инцидент произошёл в Сасовском районе на федеральной трассе М-5 «Урал». Автомобиль истца двигался в сторону деревни Шафторка и совершил наезд на крупную выбоину. Её размеры составили: 1 метр в длину, 64 см в ширину и 10 см в глубину.
Общество

В Рязани произошло массовое отключение электроэнергии

В Рязанской области сегодня, 14 апреля, в 16:27 произошло технологическое нарушение, в результате чего было отключено электроснабжение ряда улиц.
Происшествия

Рязанцу грозит до 6 лет тюрьмы за незаконные банковские операции

В сентябре 2025 года мужчина, действуя из корыстных побуждений, предоставил своему знакомому доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. Через его банковский счёт проводились незаконные операции с денежными средствами.
Общество

В работе Т-Банка произошёл масштабный сбой

Во вторник, 14 апреля, клиенты Т-Банка столкнулись с масштабным техническим сбоем. Пользователи по всей России массово сообщают о невозможности войти в мобильное приложение банка.

