Под Рязанью проснулась сон-трава

В Рязанской области зафиксированы первые весенние цветы сон-травы или прострела раскрытого. Редкое и красивое растение пробудилось в окрестностях Ласковских озёр под Солотчей, радуя глаз своей нежной красотой.

Сон-трава — это многолетнее травянистое растение из семейства лютиковых. Оно известно своими опушёнными стеблями и листьями, которые служат естественной защитой от низких температур и ночных заморозков. Это позволяет прострелу быть одним из первых вестников весны.

Реклама

В нашем регионе сон-трава предпочитает бедные песчаные почвы, вырубки и места пожарищ, где конкуренция с другими растениями минимальна. Период её цветения обычно приходится на раннюю весну, но в отдельные годы цветы можно встретить даже в конце мая или, в редких случаях, в июле.

Несмотря на то, что прострел раскрытый не занесён в Красную книгу Рязанской области, он считается редким растением. Его массово срывают на букеты из-за высоких декоративных качеств. Однако, как и большинство первоцветов, сон-трава быстро вянет, и такие букеты часто оказываются в мусорной корзине. Экологи призывают бережно относиться к этим цветам и не рвать их, чтобы сохранить популяцию.

Важно помнить: сон-трава обладает успокаивающими и снотворными свойствами и используется в народной медицине для лечения бессонницы, нервных расстройств и ревматизма. Однако растение ядовито, и самолечение может быть опасным для здоровья!