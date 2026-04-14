В Рязани произошло массовое отключение электроэнергии

В Рязанской области сегодня, 14 апреля, в 16:27 произошло технологическое нарушение, в результате чего было отключено электроснабжение ряда улиц. Без света остались жители следующих районов:

ул. Семашко;

ул. Гагарина;

ул. Железнодорожная 1-я;

ул. Братиславская;

ул. Пушкина;

ул. Баженова;

район Голенчино;

Голенчинское шоссе;

Старосадский 1-й, 2-й и 3-й проезды;

пос. Старый сад (Голенчино);

ул. Ключевая;

ул. Родниковая;

ул. Светлая;

Светлый проезд (Голенчино);

ул. Снежная.

На место происшествия выехали аварийные бригады, которые в настоящее время проводят локализацию повреждённого участка сети и работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.

Реклама

По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться по телефону диспетчерской службы: 55-01-12.