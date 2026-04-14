В Рязани произошло массовое отключение электроэнергии

В Рязанской области сегодня, 14 апреля, в 16:27 произошло технологическое нарушение, в результате чего было отключено электроснабжение ряда улиц. Без света остались жители следующих районов:
- ул. Семашко;
- ул. Гагарина;
- ул. Железнодорожная 1-я;
- ул. Братиславская;
- ул. Пушкина;
- ул. Баженова;
- район Голенчино;
- Голенчинское шоссе;
- Старосадский 1-й, 2-й и 3-й проезды;
- пос. Старый сад (Голенчино);
- ул. Ключевая;
- ул. Родниковая;
- ул. Светлая;
- Светлый проезд (Голенчино);
- ул. Снежная.
На место происшествия выехали аварийные бригады, которые в настоящее время проводят локализацию повреждённого участка сети и работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.
По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться по телефону диспетчерской службы: 55-01-12.