Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Общество

Рязанец отсудил у дорожников 90 тысяч рублей за ремонт авто, повреждённого из-за ямы

Анастасия Мериакри
В Рязанской области вступило в силу решение суда по иску автовладельца к дорожным службам. Мужчина потребовал возместить ущерб, причинённый его автомобилю в результате ДТП, произошедшего из-за неудовлетворительного состояния дороги. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

Инцидент произошёл в Сасовском районе на федеральной трассе М-5 «Урал». Автомобиль истца двигался в сторону деревни Шафторка и совершил наезд на крупную выбоину. Её размеры составили: 1 метр в длину, 64 см в ширину и 10 см в глубину. В результате столкновения машина получила серьёзные механические повреждения.

На аварийном участке отсутствовали какие-либо предупреждающие знаки, ограждения или информация об опасности, что было зафиксировано в материалах дела. Суд не нашёл доказательств вины или грубой неосторожности со стороны водителя.

Ответственность за содержание данного участка дороги несёт ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Большая Волга“».

Для оценки ущерба по ходатайству ответчика была назначена судебная автотехническая экспертиза. Согласно заключению специалистов, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 80 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Рязани полностью удовлетворил исковые требования. Суд постановил взыскать с дорожников: возмещение материального ущерба (ремонт авто), расходы на оплату досудебной экспертизы, услуги эвакуатора, судебные издержки. Общая сумма выплаты превысила 90 тысяч рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда, рассмотрев апелляцию дорожников, оставила решение первой инстанции без изменений. Оно вступило в законную силу.

