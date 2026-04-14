В Рязани у нетрезвого водителя конфисковали автомобиль и назначили 300 часов работ

Московский районный суд Рязани вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по части 1 статьи 264 УК РФ — повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в октябре 2025 года обвиняемый, уже имевший административное наказание за аналогичное правонарушение, вновь сел за руль своего автомобиля в нетрезвом виде. Его действия были своевременно пресечены сотрудниками полиции, которые отстранили нарушителя от управления.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, он лишён права занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

В качестве дополнительной меры наказания автомобиль нарушителя был конфискован в доход государства.