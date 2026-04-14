Рязанцу грозит до 6 лет тюрьмы за незаконные банковские операции

Следственными органами Следственного комитета России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Спасского района. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей.

По данным следствия, в сентябре 2025 года мужчина, действуя из корыстных побуждений, предоставил своему знакомому доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. Через его банковский счёт проводились незаконные операции с денежными средствами.

В настоящее время следствие проводит комплекс необходимых мероприятий. Работа направлена на сбор и закрепление доказательной базы, а также на выявление других возможных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.

Следственное управление напоминает, что за подобные деяния предусмотрена серьёзная уголовная ответственность. Санкции статьи 187 УК РФ включают:

лишение свободы на срок от 3 до 6 лет;

принудительные работы на срок до 5 лет;

штрафы в размере от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Уголовная ответственность за данные преступления наступает с 16 лет.