В работе Т-Банка произошёл масштабный сбой

Во вторник, 14 апреля, клиенты Т-Банка столкнулись с масштабным техническим сбоем. Пользователи по всей России массово сообщают о невозможности войти в мобильное приложение банка. Об этом свидетельствуют данные независимого портала мониторинга сбоев detector404.ru.

По состоянию на 16:26 количество жалоб на работу сервисов банка резко возросло:

2500 обращений поступило за последние сутки.

обращений поступило за последние сутки. 185 жалоб зафиксировано только за последний час.

Анализ жалоб показывает, что:

69% пользователей не могут воспользоваться мобильным приложением.

пользователей не могут воспользоваться мобильным приложением. 17% отмечают общие трудности в работе банка.

География сбоев охватывает крупнейшие регионы страны. Больше всего сообщений поступает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В пресс-службе Т-Банка прокомментировали ситуацию для РИА Новости. Представители банка признали наличие сложностей у части клиентов при входе в мобильное приложение на устройствах Apple. При этом банк подчёркивает, что причины этих затруднений не связаны с внутренними техническими работами или сбоями на стороне самого Т-Банка.