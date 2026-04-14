В работе Т-Банка произошёл масштабный сбой

Во вторник, 14 апреля, клиенты Т-Банка столкнулись с масштабным техническим сбоем. Пользователи по всей России массово сообщают о невозможности войти в мобильное приложение банка. Об этом свидетельствуют данные независимого портала мониторинга сбоев detector404.ru.
По состоянию на 16:26 количество жалоб на работу сервисов банка резко возросло:
- 2500 обращений поступило за последние сутки.
- 185 жалоб зафиксировано только за последний час.
Анализ жалоб показывает, что:
- 69% пользователей не могут воспользоваться мобильным приложением.
- 17% отмечают общие трудности в работе банка.
География сбоев охватывает крупнейшие регионы страны. Больше всего сообщений поступает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
В пресс-службе Т-Банка прокомментировали ситуацию для РИА Новости. Представители банка признали наличие сложностей у части клиентов при входе в мобильное приложение на устройствах Apple. При этом банк подчёркивает, что причины этих затруднений не связаны с внутренними техническими работами или сбоями на стороне самого Т-Банка.