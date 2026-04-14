Губернатор Павел Малков: Футбол – одно из ключевых направлений в развитии спорта в Рязанской области

Олеся Чугунова
На заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Павел Малков сформулировал ряд поручений, нацеленных на совершенствование спортивной инфраструктуры и повышение качества проведения футбольных соревнований. Особое внимание глава региона уделил развитию сети спортплощадок для занятий физкультурой и массовым спортом в муниципальных округах.

«Продолжаем развивать спорт. Одно из ключевых направлений — это футбол. Последние два года системно им занимаемся. На мой взгляд, существенно продвинулись, в том числе по инфраструктуре. Построили крытый футбольный манеж в Рязани, обновили поле стадиона «Рязань Арена». По всей области приводим в порядок футбольные площадки. В этом году реконструируем стадионы в Сараях и Спасске‑Рязанском. Расширяем сотрудничество с профессиональным футбольным клубом ЦСКА, с региональным футбольным союзом. Самое главное достижение — заработала футбольная академия, она теперь у нас главная площадка подготовки юных спортсменов. Рассчитываю, что скоро будем гордиться выпускниками нашей академии. Там сейчас занимаются перспективные ребята из разных муниципалитетов области», — отметил Павел Малков.

Открытие футбольной академии в январе позволило уже к апрелю обеспечить участие рязанской команды в Юношеской футбольной лиге. Команда выступает в турнире, который проходит в Рязани, — наравне с сильнейшими юношескими коллективами страны. По оценке губернатора, спортсмены демонстрируют достойные результаты.

Реклама

Павел Малков подчеркнул необходимость повышения уровня организации ежегодных региональных соревнований — Чемпионата и Первенства области среди юношеских и взрослых команд.

«В этом году соревнования по футболу должны пройти ещё на более высоком уровне, чем в прошлом. Глав округов прошу обеспечить участие команд в этих турнирах. У нас были муниципалитеты, которые не подготовились к чемпионату области. Надеюсь, что в этом футбольном сезоне такого не будет. Нет у нас округа, где некому играть в футбол, игра очень популярная везде», — сказал он.

Кроме того, губернатор поручил министерству спорта региона и главам муниципальных образований активнее работать над развитием спортивной инфраструктуры: обновлять существующие и создавать новые площадки для занятий физкультурой и массовым спортом. В этой работе предлагается опираться на ресурсы национальных проектов и региональной программы поддержки местных инициатив.

