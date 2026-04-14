Губернатор Павел Малков: Футбол – одно из ключевых направлений в развитии спорта в Рязанской области

На заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Павел Малков сформулировал ряд поручений, нацеленных на совершенствование спортивной инфраструктуры и повышение качества проведения футбольных соревнований. Особое внимание глава региона уделил развитию сети спортплощадок для занятий физкультурой и массовым спортом в муниципальных округах.
Открытие футбольной академии в январе позволило уже к апрелю обеспечить участие рязанской команды в Юношеской футбольной лиге. Команда выступает в турнире, который проходит в Рязани, — наравне с сильнейшими юношескими коллективами страны. По оценке губернатора, спортсмены демонстрируют достойные результаты.
Павел Малков подчеркнул необходимость повышения уровня организации ежегодных региональных соревнований — Чемпионата и Первенства области среди юношеских и взрослых команд.
Кроме того, губернатор поручил министерству спорта региона и главам муниципальных образований активнее работать над развитием спортивной инфраструктуры: обновлять существующие и создавать новые площадки для занятий физкультурой и массовым спортом. В этой работе предлагается опираться на ресурсы национальных проектов и региональной программы поддержки местных инициатив.