В Рязани обсудили меры по повышению безопасности на улице Почтовой и у ТРЦ «Малина»

В администрации Рязани прошло рабочее совещание, посвящённое вопросам общественного порядка и безопасности на одной из центральных улиц города — Почтовой, а также в районе торгово-развлекательного центра «Малина». Встречу провёл глава администрации Борис Ясинский. В обсуждении приняли участие представители правоохранительных органов, предприниматели и руководители профильных ведомств.

Особое внимание участники уделили анализу текущей ситуации. Представители УМВД России по городу Рязани отметили, что на территории улицы Почтовой и у ТРЦ «Малина» фиксируется значительное количество административных правонарушений. Среди нарушителей встречаются и несовершеннолетние граждане, что вызывает особую озабоченность у властей и общественности.

Реклама

Главная цель совещания — выработать комплекс совместных мер, направленных на: оперативное реагирование на возможные инциденты, повышение уровня безопасности для жителей и гостей города, создание комфортной и дружелюбной атмосферы на одной из главных городских улиц.

