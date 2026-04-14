В Окском заповеднике расширили зону покрытия мобильной сети, в соседние населенные пункты проведут интернет

Анастасия Мериакри
В Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова министерство цифрового развития, информационных технологий и связи региона провело работу по расширению зоны покрытия мобильной сети в Окском биосферном заповеднике. Это решение важно сразу по нескольким причинам: для удобства сотрудников и посетителей, а также для повышения уровня пожарной безопасности на территории.

Министр цифрового развития Максим Соников сообщил, что в марте текущего года в посёлке Брыкин Бор оператор МТС установил новую базовую станцию. Благодаря этому значительно улучшилось качество мобильного интернета не только в самом посёлке, но и на ключевых объектах заповедника: в визит-центре, в Музее природы, в районе конного центра, у питомника зубров.

Кроме того, совместно с одним из региональных операторов связи прорабатывается вопрос подключения к проводному интернету частного сектора в ближайших населённых пунктах — Городковичи, Лакаш, Добрянка и Папушево. В настоящее время ведётся сбор заявок от жителей, желающих воспользоваться этой возможностью.

Расширение зоны покрытия — важный шаг для развития инфраструктуры заповедника, повышения его привлекательности для туристов и обеспечения безопасности на особо охраняемой природной территории.

