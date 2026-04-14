Рязанская область помогает восстанавливать жилье в новых регионах России

14 апреля на заседании Правительства Рязанской области губернатор Павел Малков рассказал о результатах рабочей поездки в подшефные регионы. По его словам, поездка была очень насыщенной, а протяжённость маршрута составила более 5,5 тыс. км.
Рязанские строители продолжают активно восстанавливать жильё и социальные объекты в Херсонской области и Мариуполе.
- В Мариуполе привели в порядок 27 многоквартирных домов вместе с коммуникациями. Более 50% жилья уже заселено.
- В Херсонской области с 2023 года восстановили 20 социальных объектов, сейчас продолжается ремонт и строительство ещё на нескольких.
В ходе поездки состоялась встреча с командованием полков, где служат рязанцы. Бойцам было передано всё необходимое: квадроциклы, мотоциклы, средства связи, дроны, приборы ночного видения.
Павел Малков отдельно поблагодарил рязанский бизнес за активное участие в формировании гуманитарных грузов для жителей подшефных регионов и военнослужащих.