Фото: freepik.com/
Общество

Рязанская область помогает восстанавливать жилье в новых регионах России

Анастасия Мериакри
14 апреля на заседании Правительства Рязанской области губернатор Павел Малков рассказал о результатах рабочей поездки в подшефные регионы. По его словам, поездка была очень насыщенной, а протяжённость маршрута составила более 5,5 тыс. км.

Рязанские строители продолжают активно восстанавливать жильё и социальные объекты в Херсонской области и Мариуполе.

  • В Мариуполе привели в порядок 27 многоквартирных домов вместе с коммуникациями. Более 50% жилья уже заселено.
  • В Херсонской области с 2023 года восстановили 20 социальных объектов, сейчас продолжается ремонт и строительство ещё на нескольких.

«Город стремительно меняется, жизнь возвращается в нормальное русло. Регулярно собираем и отправляем туда гуманитарную помощь. Там продолжают работать и волонтеры», — отметил Павел Малков.

В ходе поездки состоялась встреча с командованием полков, где служат рязанцы. Бойцам было передано всё необходимое: квадроциклы, мотоциклы, средства связи, дроны, приборы ночного видения.

«Военнослужащие благодарят земляков за поддержку. Мы и дальше будем направлять нашим бойцам все, что им нужно на передовой. Каждый такой груз формируется полностью на основе их запросов. Ну и, конечно, ждем их всех домой с победой», — сказал губернатор.

Павел Малков отдельно поблагодарил рязанский бизнес за активное участие в формировании гуманитарных грузов для жителей подшефных регионов и военнослужащих.

В Окском заповеднике расширили зону покрытия мобильной сети, в соседние населенные пункты проведут интернет

В Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова министерство цифрового развития, информационных технологий и связи региона провело работу по расширению зоны покрытия мобильной сети в Окском биосферном заповеднике. Это решение важно сразу по нескольким причинам: для удобства сотрудников и посетителей, а также для повышения уровня пожарной безопасности на территории.
Неравнодушные пассажиры спасли пенсионерку с инсультом в маршрутке по пути в Рыбное

Утром пенсионерка выехала из села Марково в город Рыбное, чтобы оплатить коммунальные услуги. В пути ей внезапно стало плохо — у неё случился инсульт. Водитель маршрутки Дмитрий не растерялся: он сообщил пассажирам, что везёт женщину в Рыбновскую центральную районную больницу, на станцию скорой помощи.
В Рязанской области 15 апреля ожидается дождь и до +16°С тепла

В Рязанской области 15 апреля ожидается дождь и до +16°С тепла. Прогноз дают синоптики регионального ЦГМС.
Студент бросил мокасин в саркофаг Ленина из-за несогласия с его политикой

Согласно материалам дела, 8 апреля Бодунов, находясь в траурном зале, вёл себя вызывающе: громко выражался нецензурной бранью, мешал другим посетителям и нанёс несколько ударов по стеклу саркофага. После этого он снял мокасин и бросил его в сторону усыпальницы.
Жителей Касимова приглашают обсудить будущее Соборного парка

14 апреля в 18:00 у стелы в Соборном сквере состоится встреча жителей Касимовского округа с представителями администрации. Темой обсуждения станет благоустройство и освещение территории парка, расположенного рядом с Вознесенским кафедральным собором.
Рязанский завод оштрафован за выпуск опасной молочной продукции

Установлен факт оформления ветеринарных сопроводительных документов с недостоверными данными о содержании молочного жира в продукции.
Актриса Руби Роуз обвинила Кэти Перри в сексуальных домогательствах

По словам Роуз, инцидент произошёл, когда ей было 20 лет, на вечеринке в Мельбурне. Она утверждает, что уснула на коленях у подруги, после чего к ней подошла Перри и, по её словам, сняла трусы и начала дотрагиваться гениталиями до ее лица.
Не поддавайтесь импульсу: гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака

Четверг, 14 апреля, обещает быть насыщенным днём, требующим от многих знаков зодиака выдержки, решительности и внимания к деталям. Звёзды выстраиваются в интересный узор, который влияет на все сферы жизни — от карьеры и финансов до любви и здоровья. Предлагаем вашему вниманию прогноз для всех знаков зодиака.

