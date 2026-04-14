Рязанская область помогает восстанавливать жилье в новых регионах России

14 апреля на заседании Правительства Рязанской области губернатор Павел Малков рассказал о результатах рабочей поездки в подшефные регионы. По его словам, поездка была очень насыщенной, а протяжённость маршрута составила более 5,5 тыс. км.

Рязанские строители продолжают активно восстанавливать жильё и социальные объекты в Херсонской области и Мариуполе.

В Мариуполе привели в порядок 27 многоквартирных домов вместе с коммуникациями. Более 50% жилья уже заселено.

В Херсонской области с 2023 года восстановили 20 социальных объектов, сейчас продолжается ремонт и строительство ещё на нескольких.

«Город стремительно меняется, жизнь возвращается в нормальное русло. Регулярно собираем и отправляем туда гуманитарную помощь. Там продолжают работать и волонтеры», — отметил Павел Малков.

В ходе поездки состоялась встреча с командованием полков, где служат рязанцы. Бойцам было передано всё необходимое: квадроциклы, мотоциклы, средства связи, дроны, приборы ночного видения.

«Военнослужащие благодарят земляков за поддержку. Мы и дальше будем направлять нашим бойцам все, что им нужно на передовой. Каждый такой груз формируется полностью на основе их запросов. Ну и, конечно, ждем их всех домой с победой», — сказал губернатор.

Павел Малков отдельно поблагодарил рязанский бизнес за активное участие в формировании гуманитарных грузов для жителей подшефных регионов и военнослужащих.