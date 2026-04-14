Фото: Рязанская ОКБ
Медицина

Неравнодушные пассажиры спасли пенсионерку с инсультом в маршрутке по пути в Рыбное

Анастасия Мериакри
Врачи Областной клинической больницы (ОКБ) спасли жизнь 77-летней жительнице Рязанской области, у которой случился инсульт прямо в маршрутке. Благодаря слаженным действиям водителя, пассажиров и медиков, женщину удалось быстро доставить в больницу и оказать необходимую помощь

Утром пенсионерка выехала из села Марково в город Рыбное, чтобы оплатить коммунальные услуги. В пути ей внезапно стало плохо — у неё случился инсульт. Водитель маршрутки Дмитрий не растерялся: он сообщил пассажирам, что везёт женщину в Рыбновскую центральную районную больницу, на станцию скорой помощи.

Там дежурная бригада осмотрела пациентку, поставила предварительный диагноз «инсульт» и приняла решение о срочной госпитализации в ОКБ.

В Областной клинической больнице женщине провели комплексное обследование: МРТ головного мозга и МР-ангиографию. Врачи приняли решение о проведении системного тромболизиса и тромбэкстракции из сегмента М1 правой средней мозговой артерии (СМА).

«Тромболитическая терапия, или тромболизис, — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3–4,5 часа после появления симптомов инсульта», — пояснил заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом Дмитрий Суров.

В данном случае от момента инсульта до доставки пациентки в ОКБ прошло всего 50 минут. Это позволило максимально быстро начать лечение и повысить шансы на выздоровление.

Две недели врачи ОКБ боролись за жизнь пожилой женщины, проводили все необходимые процедуры и поддерживали её состояние. Теперь самое страшное позади: пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии для дальнейшего наблюдения у врачей по месту жительства.

Женщина выразила благодарность всем, кто участвовал в её спасении: врачам, пассажирам и водителю маршрутки.

Новости России

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости России

Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской...
Новости кино и ТВ

Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.

Темы

Общество

В Окском заповеднике расширили зону покрытия мобильной сети, в соседние населенные пункты проведут интернет

В Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова министерство цифрового развития, информационных технологий и связи региона провело работу по расширению зоны покрытия мобильной сети в Окском биосферном заповеднике. Это решение важно сразу по нескольким причинам: для удобства сотрудников и посетителей, а также для повышения уровня пожарной безопасности на территории.
Общество

Рязанская область помогает восстанавливать жилье в новых регионах России

Павел Малков рассказал о результатах рабочей поездки в подшефные регионы. По его словам, поездка была очень насыщенной, а протяжённость маршрута составила более 5,5 тыс. км. Рязанские строители продолжают активно восстанавливать жильё и социальные объекты в Херсонской области и Мариуполе.
Погода

В Рязанской области 15 апреля ожидается дождь и до +16°С тепла

В Рязанской области 15 апреля ожидается дождь и до +16°С тепла. Прогноз дают синоптики регионального ЦГМС.
Общество

Студент бросил мокасин в саркофаг Ленина из-за несогласия с его политикой

Согласно материалам дела, 8 апреля Бодунов, находясь в траурном зале, вёл себя вызывающе: громко выражался нецензурной бранью, мешал другим посетителям и нанёс несколько ударов по стеклу саркофага. После этого он снял мокасин и бросил его в сторону усыпальницы.
Новости Касимова

Жителей Касимова приглашают обсудить будущее Соборного парка

14 апреля в 18:00 у стелы в Соборном сквере состоится встреча жителей Касимовского округа с представителями администрации. Темой обсуждения станет благоустройство и освещение территории парка, расположенного рядом с Вознесенским кафедральным собором.
Общество

Рязанский завод оштрафован за выпуск опасной молочной продукции

Установлен факт оформления ветеринарных сопроводительных документов с недостоверными данными о содержании молочного жира в продукции.
Общество

Актриса Руби Роуз обвинила Кэти Перри в сексуальных домогательствах

По словам Роуз, инцидент произошёл, когда ей было 20 лет, на вечеринке в Мельбурне. Она утверждает, что уснула на коленях у подруги, после чего к ней подошла Перри и, по её словам, сняла трусы и начала дотрагиваться гениталиями до ее лица.
Интересное

Не поддавайтесь импульсу: гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака

Четверг, 14 апреля, обещает быть насыщенным днём, требующим от многих знаков зодиака выдержки, решительности и внимания к деталям. Звёзды выстраиваются в интересный узор, который влияет на все сферы жизни — от карьеры и финансов до любви и здоровья. Предлагаем вашему вниманию прогноз для всех знаков зодиака.

