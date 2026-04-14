Неравнодушные пассажиры спасли пенсионерку с инсультом в маршрутке по пути в Рыбное

Врачи Областной клинической больницы (ОКБ) спасли жизнь 77-летней жительнице Рязанской области, у которой случился инсульт прямо в маршрутке. Благодаря слаженным действиям водителя, пассажиров и медиков, женщину удалось быстро доставить в больницу и оказать необходимую помощь

Утром пенсионерка выехала из села Марково в город Рыбное, чтобы оплатить коммунальные услуги. В пути ей внезапно стало плохо — у неё случился инсульт. Водитель маршрутки Дмитрий не растерялся: он сообщил пассажирам, что везёт женщину в Рыбновскую центральную районную больницу, на станцию скорой помощи.

Там дежурная бригада осмотрела пациентку, поставила предварительный диагноз «инсульт» и приняла решение о срочной госпитализации в ОКБ.

В Областной клинической больнице женщине провели комплексное обследование: МРТ головного мозга и МР-ангиографию. Врачи приняли решение о проведении системного тромболизиса и тромбэкстракции из сегмента М1 правой средней мозговой артерии (СМА).

«Тромболитическая терапия, или тромболизис, — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3–4,5 часа после появления симптомов инсульта», — пояснил заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом Дмитрий Суров.

В данном случае от момента инсульта до доставки пациентки в ОКБ прошло всего 50 минут. Это позволило максимально быстро начать лечение и повысить шансы на выздоровление.

Две недели врачи ОКБ боролись за жизнь пожилой женщины, проводили все необходимые процедуры и поддерживали её состояние. Теперь самое страшное позади: пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии для дальнейшего наблюдения у врачей по месту жительства.

Женщина выразила благодарность всем, кто участвовал в её спасении: врачам, пассажирам и водителю маршрутки.