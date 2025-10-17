Пятница, 17 октября, 2025
«Царьград»: повышение тарифов ЖКУ в России — налог на беспомощность чиновников

В России продолжает расти тревога по поводу роста тарифов ЖКХ, который, по мнению экспертов и даже аудиторов Счётной палаты, не только разгоняет инфляцию и подрывает устойчивость бюджета, но и превратился в системный механизм, позволяющий чиновникам «закидывать проблемы деньгами… из наших карманов». Об этом пишет «Царьград». 

Угроза для экономики и бюджета

Счётная палата в заключении на проект бюджета на 2026–2028 годы предупредила правительство, что сильное повышение коммунальных платежей приведёт к разгону инфляции и, как следствие, к более высоким процентным ставкам.

Прогнозный рост: На ближайшие три года запланирован рост тарифов: газ — на 7-9,6%; электроэнергия — на 8,6-11,3%. Совокупный коммунальный платёж — рост на 7,1–9,9% ежегодно.

Влияние на инфляцию: Тарифы ЖКХ составляют почти 10% расходов среднестатистического домохозяйства. Каждое их повышение автоматически тянет за собой цены на все товары и услуги, поскольку в их стоимость заложены расходы на электричество, воду и тепло.

Цель правительства выйти на инфляцию 4% теперь переносится с 2026-го на 2027–2028 годы. Более высокая инфляция ведёт к жёсткой кредитной политике, что означает дорогие кредиты, вялый рост экономики и падение реальных доходов населения.

Рост тарифов поднимает инфляцию, инфляция поднимает ключевую ставку, высокая ставка увеличивает расходы бюджета на обслуживание госдолга (более 40% облигаций федерального займа имеют плавающую ставку). Минфин затем снова ищет деньги, находя их в очередном повышении тарифов.

«Инвестиции» и необоснованные расходы

Чиновники оправдывают постоянный рост тарифов необходимостью инвестировать в модернизацию изношенных сетей и тем, что тарифы якобы «ниже экономически обоснованных». Однако эта риторика, по мнению автора, превратилась в прикрытие для новых сборов.

Уровень износа сетей стабильно держится на уровне около 60%. При этом из многомиллиардных «инвестиционных» программ монополий, по оценкам экспертов, на реальные ремонты уходит не более 15%, а остальное «растворяется в долгах, административных затратах и ‘корректировках’».

Официальные органы вынуждены признавать, что в тарифы включаются необоснованные расходы:

ФАС в октябре 2025 года выявила 36,8 млрд рублей необоснованных расходов и исключила ещё 21,6 млрд за 2023–2024 годы.

«Царьград»: повышение тарифов ЖКУ в России — налог на беспомощность чиновников Рост тарифов — это не следствие честной экономики, а смесь небрежности чиновников и изворотливости дельцов.
Генпрокуратура потребовала корректировать завышения ещё на 5,7 млрд рублей, которые включали корпоративы, представительские автомобили и премии.

Автор делает вывод, что рост тарифов — это не следствие честной экономики, а смесь небрежности чиновников и изворотливости дельцов.

Налог на беспомощность

По мнению автора, тарифная политика превратилась в механизм самоподрыва и способ не решать проблемы, а лишь закидывать их деньгами налогоплательщиков.

Рост тарифов — это «налог на беспомощность чиновников». В данном случае объектом налогообложения стала «сама неспособность навести порядок».

Нынешняя модель удобна всем, кроме населения. Некомпетентность чиновников встроена в систему доходов, легализована тарифами и бюджетными субсидиями. Чем выше «коммуналка», тем выше доходы монополий, дивиденды госкомпаний и налоговые поступления в бюджеты.

Человек платит за воду, которая не доходит до крана, и за тепло, которое теряется в трубах, но по сути он оплачивает не услуги, а сохранение текущего статус-кво.

В итоге, министерства «жируют на собственных ошибках», но эта симуляция не может длиться вечно. Изношенные трубы в конечном итоге лопнут, и «платить будет уже нечем».

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Друзья Сергея и Ирины надеются, что рано или поздно правда откроется. Они верят, что Усольцевы живы.
SHOT: Крупнейшая сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Изначально она была американской
Священники объяснили, что делать с вещами покойника

Как лучше поступить с одеждой, которая осталась после смерти человека.
Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Власти рассказали, возобновят ли в Рязани производство мороженого

Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах губернатора Павла Малкова в четверг, 16 октября.

В Сети пошутили о корпоративе «Газпрома» после сегодняшних встреч Трампа 

Зеленский приехал на встречу на полчаса позже запланированного. После этого президенты США и Украины дали пресс-конференцию.

Зеленский опоздал на полчаса на встречу с Трампом в Белом доме

Начало встречи было запланировано на 20:00 по московскому времени, Зеленский прибыл на полчаса позже.

Экономист Мосягин допустил появление в России надбавки к пенсии за стаж

Эксперт отметил, что предложение было озвучено на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который «отнёсся к нему с пониманием».

SHOT: Отец Илона Маска Эррол посетит Казань в воскресенье 

Маск-старший также рассказал, что его сын, Илон Маск, возможно, приедет в Россию в ближайшее время.

Мэрия Рязани сообщила, где высадят деревья в Единый день озеленения

Акция охватит более 200 точек в Рязани.

При поддержке ПАО «РЭСК» в Касимове открылась новая спортивная площадка для школьников

Это уже второй спортивный объект, созданный ПАО «РЭСК» в Касимовском округе.

«Марко Молл» приглашает рязанцев на семейные мероприятия в выходные

ТЦ представил афишу мероприятий на выходные.

Астролог Володина дала прогноз на предстоящую встречу Путина и Трампа

Володина объяснила, повлияет ли она на договорной процесс.

Рязанская группа примет участие в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

В случае выигрыша каждая из них хотела бы потратить денежный приз на музыкальное продвижение.

Сотрудники контрольно-счётной палаты Рязани получили муниципальные награды

17 октября КСП отметила 15-летие.

Священники объяснили, считается ли депрессия грехом

Многие путают уныние и депрессию, однако эти понятия имеют различную природу.

Тело российской туристки найдено на полу номера в отеле Аланьи

Местная полиция проводит проверку и пытается установить причины и обстоятельства смерти российской гражданки.

Сын командующего 18-й армией Василий Марзоев погиб на СВО 

За боевые заслуги в зоне специальной военной операции Василий Марзоев представлен к званию Героя России посмертно.

Пропавшая семья Усольцевых могла уйти в тайгу для «общения с Богом»

Священник отметил, что такой сценарий «теоретически возможен», учитывая современную обстановку.

Полицейские проводят в Рязанской области массовые рейды

Будут искать пьяных водителей за рулём и другие нарушения ПДД.