«Царьград»: повышение тарифов ЖКУ в России — налог на беспомощность чиновников

В России продолжает расти тревога по поводу роста тарифов ЖКХ, который, по мнению экспертов и даже аудиторов Счётной палаты, не только разгоняет инфляцию и подрывает устойчивость бюджета, но и превратился в системный механизм, позволяющий чиновникам «закидывать проблемы деньгами… из наших карманов». Об этом пишет «Царьград».

Угроза для экономики и бюджета

Счётная палата в заключении на проект бюджета на 2026–2028 годы предупредила правительство, что сильное повышение коммунальных платежей приведёт к разгону инфляции и, как следствие, к более высоким процентным ставкам.

Прогнозный рост: На ближайшие три года запланирован рост тарифов: газ — на 7-9,6%; электроэнергия — на 8,6-11,3%. Совокупный коммунальный платёж — рост на 7,1–9,9% ежегодно.

Влияние на инфляцию: Тарифы ЖКХ составляют почти 10% расходов среднестатистического домохозяйства. Каждое их повышение автоматически тянет за собой цены на все товары и услуги, поскольку в их стоимость заложены расходы на электричество, воду и тепло.

Цель правительства выйти на инфляцию 4% теперь переносится с 2026-го на 2027–2028 годы. Более высокая инфляция ведёт к жёсткой кредитной политике, что означает дорогие кредиты, вялый рост экономики и падение реальных доходов населения.

Рост тарифов поднимает инфляцию, инфляция поднимает ключевую ставку, высокая ставка увеличивает расходы бюджета на обслуживание госдолга (более 40% облигаций федерального займа имеют плавающую ставку). Минфин затем снова ищет деньги, находя их в очередном повышении тарифов.

«Инвестиции» и необоснованные расходы

Чиновники оправдывают постоянный рост тарифов необходимостью инвестировать в модернизацию изношенных сетей и тем, что тарифы якобы «ниже экономически обоснованных». Однако эта риторика, по мнению автора, превратилась в прикрытие для новых сборов.

Уровень износа сетей стабильно держится на уровне около 60%. При этом из многомиллиардных «инвестиционных» программ монополий, по оценкам экспертов, на реальные ремонты уходит не более 15%, а остальное «растворяется в долгах, административных затратах и ‘корректировках’».

Официальные органы вынуждены признавать, что в тарифы включаются необоснованные расходы:

ФАС в октябре 2025 года выявила 36,8 млрд рублей необоснованных расходов и исключила ещё 21,6 млрд за 2023–2024 годы.

Генпрокуратура потребовала корректировать завышения ещё на 5,7 млрд рублей, которые включали корпоративы, представительские автомобили и премии.

Автор делает вывод, что рост тарифов — это не следствие честной экономики, а смесь небрежности чиновников и изворотливости дельцов.

Налог на беспомощность

По мнению автора, тарифная политика превратилась в механизм самоподрыва и способ не решать проблемы, а лишь закидывать их деньгами налогоплательщиков.

Рост тарифов — это «налог на беспомощность чиновников». В данном случае объектом налогообложения стала «сама неспособность навести порядок».

Нынешняя модель удобна всем, кроме населения. Некомпетентность чиновников встроена в систему доходов, легализована тарифами и бюджетными субсидиями. Чем выше «коммуналка», тем выше доходы монополий, дивиденды госкомпаний и налоговые поступления в бюджеты.

Человек платит за воду, которая не доходит до крана, и за тепло, которое теряется в трубах, но по сути он оплачивает не услуги, а сохранение текущего статус-кво.

В итоге, министерства «жируют на собственных ошибках», но эта симуляция не может длиться вечно. Изношенные трубы в конечном итоге лопнут, и «платить будет уже нечем».