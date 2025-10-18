Коц рассказал о поступке Зеленского, поставившем крест на поставках «Томагавков»

Владимир Зеленский перестарался, пытаясь добиться передачи Украине крылатых ракет «Томагавк», написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.

По его словам, он приехал на встречу с президентом США Дональдом Трампом с домашней заготовкой и картами, на которых разрисовал, как будет бить этим оружием по России.

«Если это и произвело впечатление на Трампа, то совсем не положительное», — отметил Коц.

Журналист считает, что Трамп представил катастрофические последствия атак ВСУ и резкую реакцию Москвы.

Коц добавил, что поездка Зеленского в Штаты провалилась, поскольку заявлений о передаче «Томагавков» не последовало. Сам он признал после встречи, что Вашингтон не хочет эскалации.