Коц рассказал о поступке Зеленского, поставившем крест на поставках «Томагавков»

Никита Рязанцев

Владимир Зеленский перестарался, пытаясь добиться передачи Украине крылатых ракет «Томагавк», написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.

По его словам, он приехал на встречу с президентом США Дональдом Трампом с домашней заготовкой и картами, на которых разрисовал, как будет бить этим оружием по России.

«Если это и произвело впечатление на Трампа, то совсем не положительное», — отметил Коц.

Журналист считает, что Трамп представил катастрофические последствия атак ВСУ и резкую реакцию Москвы.

Коц добавил, что поездка Зеленского в Штаты провалилась, поскольку заявлений о передаче «Томагавков» не последовало. Сам он признал после встречи, что Вашингтон не хочет эскалации.

Новости России

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Друзья Сергея и Ирины надеются, что рано или поздно правда откроется. Они верят, что Усольцевы живы.
Новости России

Тело российской туристки найдено на полу номера в отеле Аланьи

Местная полиция проводит проверку и пытается установить причины и обстоятельства смерти российской гражданки.
Общество

Власти рассказали, возобновят ли в Рязани производство мороженого

Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах губернатора Павла Малкова в четверг, 16 октября.
Общество

Венера и Гетта родились в сентябре 2025 года в Рязани

Самыми популярными именами для девочек стали: Анна, Варвара, Ева, Мария, ими назвали 13 новорожденных.
Новости России

SНOT: Юлия Барановская экстренно госпитализирована в Салехарде

По данным источника, Барановская во время съемок на Ямале пожаловалась на боли в животе. Её доставили в больницу, в отделение хирургии. 

Генерал Попов рассказал, на что может пойти Польша при полете Путина в Венгрию

Военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с...

В Волжском умер многодетный отец, которому месяц не могли поставить диагноз

Ушел из жизни 50-летний отец четверых детей Владислав Снеговой...

SHOT: жителей Сочи разбудили мощные взрывы над городом

Ночью над Сочи прогремела серия взрывов, пишет телеграм-канал SHOT...

В Рязанской области объявили угрозу беспилотной атаки

Угроза распространяется также на Рязань.

В Сети пошутили о корпоративе «Газпрома» после сегодняшних встреч Трампа 

Зеленский приехал на встречу на полчаса позже запланированного. После этого президенты США и Украины дали пресс-конференцию.

«Царьград»: повышение тарифов ЖКУ в России — налог на беспомощность чиновников

Рост тарифов — это не следствие честной экономики, а смесь небрежности чиновников и изворотливости дельцов.

Зеленский опоздал на полчаса на встречу с Трампом в Белом доме

Начало встречи было запланировано на 20:00 по московскому времени, Зеленский прибыл на полчаса позже.

Экономист Мосягин допустил появление в России надбавки к пенсии за стаж

Эксперт отметил, что предложение было озвучено на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который «отнёсся к нему с пониманием».

SHOT: Отец Илона Маска Эррол посетит Казань в воскресенье 

Маск-старший также рассказал, что его сын, Илон Маск, возможно, приедет в Россию в ближайшее время.

Мэрия Рязани сообщила, где высадят деревья в Единый день озеленения

Акция охватит более 200 точек в Рязани.

При поддержке ПАО «РЭСК» в Касимове открылась новая спортивная площадка для школьников

Это уже второй спортивный объект, созданный ПАО «РЭСК» в Касимовском округе.

«Марко Молл» приглашает рязанцев на семейные мероприятия в выходные

ТЦ представил афишу мероприятий на выходные.

Астролог Володина дала прогноз на предстоящую встречу Путина и Трампа

Володина объяснила, повлияет ли она на договорной процесс.

Рязанская группа примет участие в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

В случае выигрыша каждая из них хотела бы потратить денежный приз на музыкальное продвижение.

Сотрудники контрольно-счётной палаты Рязани получили муниципальные награды

17 октября КСП отметила 15-летие.