Суббота, 18 октября, 2025
6.5 C
Рязань
Новости России

В Волжском умер многодетный отец, которому месяц не могли поставить диагноз

Никита Рязанцев
Image by Alina Kuptsova from Pixabay

Ушел из жизни 50-летний отец четверых детей Владислав Снеговой из Волжского, которому месяц не могли поставить правильный диагноз, пишет V1.RU.

В июне у мужчины поднялась температура до 40 градусов, но скорая отказывалась везти его в больницу и предлагала идти в поликлинику.

«Ему весь июль даже не пытались поставить диагноз. Почему сразу не взяли бакпосев? Почему?» — возмутилась одна из дочерей.

Только через месяц Владислава увезли в инфекционную больницу № 2 Волжского, где ему сбили температуру и отправили домой. Вскоре его состояние ухудшилось, мужчину госпитализировали в больницу Фишера.

Затем после жалоб семьи его перевели в областную больницу № 1 Волгограда, где поставили диагноз инфекционный эндокардит. В этом медучреждении мужчине стало лучше, но вскоре он заболел коронавирусом, его положили в инфекционную больницу Волжского до 10 сентября. Наконец, пациента госпитализировали в городскую клиническую больницу № 3.

«Утром 30 сентября наш папа умер, так и не дождавшись помощи от врачей», — заявила одна из дочерей.

По словам его родственников, мужчина ушел из жизни, когда его легкие и сердце буквально плавали в жидкости.

Семья Снеговых винит в трагедии врачей, которые, по их мнению, проигнорировали критическое состояние мужчины и лишь через несколько часов обнаружили его без признаков жизни. Также родственники сомневаются, что причиной смерти стал инфаркт.

Глава СК Александр Бастрыкин приказал местным следователям доложить ему о результатах проверки.

Самые читаемые материалы

Новости России

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Друзья Сергея и Ирины надеются, что рано или поздно правда откроется. Они верят, что Усольцевы живы.
Новости России

Тело российской туристки найдено на полу номера в отеле Аланьи

Местная полиция проводит проверку и пытается установить причины и обстоятельства смерти российской гражданки.
Общество

Власти рассказали, возобновят ли в Рязани производство мороженого

Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах губернатора Павла Малкова в четверг, 16 октября.
Общество

Венера и Гетта родились в сентябре 2025 года в Рязани

Самыми популярными именами для девочек стали: Анна, Варвара, Ева, Мария, ими назвали 13 новорожденных.
Новости России

SНOT: Юлия Барановская экстренно госпитализирована в Салехарде

По данным источника, Барановская во время съемок на Ямале пожаловалась на боли в животе. Её доставили в больницу, в отделение хирургии. 

Последние новости

Генерал Попов рассказал, на что может пойти Польша при полете Путина в Венгрию

Военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с...

SHOT: жителей Сочи разбудили мощные взрывы над городом

Ночью над Сочи прогремела серия взрывов, пишет телеграм-канал SHOT...

Коц рассказал о поступке Зеленского, поставившем крест на поставках «Томагавков»

Владимир Зеленский перестарался, пытаясь добиться передачи Украине крылатых ракет...

В Рязанской области объявили угрозу беспилотной атаки

Угроза распространяется также на Рязань.

В Сети пошутили о корпоративе «Газпрома» после сегодняшних встреч Трампа 

Зеленский приехал на встречу на полчаса позже запланированного. После этого президенты США и Украины дали пресс-конференцию.

«Царьград»: повышение тарифов ЖКУ в России — налог на беспомощность чиновников

Рост тарифов — это не следствие честной экономики, а смесь небрежности чиновников и изворотливости дельцов.

Зеленский опоздал на полчаса на встречу с Трампом в Белом доме

Начало встречи было запланировано на 20:00 по московскому времени, Зеленский прибыл на полчаса позже.

Экономист Мосягин допустил появление в России надбавки к пенсии за стаж

Эксперт отметил, что предложение было озвучено на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который «отнёсся к нему с пониманием».

SHOT: Отец Илона Маска Эррол посетит Казань в воскресенье 

Маск-старший также рассказал, что его сын, Илон Маск, возможно, приедет в Россию в ближайшее время.

Мэрия Рязани сообщила, где высадят деревья в Единый день озеленения

Акция охватит более 200 точек в Рязани.

При поддержке ПАО «РЭСК» в Касимове открылась новая спортивная площадка для школьников

Это уже второй спортивный объект, созданный ПАО «РЭСК» в Касимовском округе.

«Марко Молл» приглашает рязанцев на семейные мероприятия в выходные

ТЦ представил афишу мероприятий на выходные.

Астролог Володина дала прогноз на предстоящую встречу Путина и Трампа

Володина объяснила, повлияет ли она на договорной процесс.

Рязанская группа примет участие в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

В случае выигрыша каждая из них хотела бы потратить денежный приз на музыкальное продвижение.

Сотрудники контрольно-счётной палаты Рязани получили муниципальные награды

17 октября КСП отметила 15-летие.