В Волжском умер многодетный отец, которому месяц не могли поставить диагноз

Ушел из жизни 50-летний отец четверых детей Владислав Снеговой из Волжского, которому месяц не могли поставить правильный диагноз, пишет V1.RU.

В июне у мужчины поднялась температура до 40 градусов, но скорая отказывалась везти его в больницу и предлагала идти в поликлинику.

«Ему весь июль даже не пытались поставить диагноз. Почему сразу не взяли бакпосев? Почему?» — возмутилась одна из дочерей.

Только через месяц Владислава увезли в инфекционную больницу № 2 Волжского, где ему сбили температуру и отправили домой. Вскоре его состояние ухудшилось, мужчину госпитализировали в больницу Фишера.

Затем после жалоб семьи его перевели в областную больницу № 1 Волгограда, где поставили диагноз инфекционный эндокардит. В этом медучреждении мужчине стало лучше, но вскоре он заболел коронавирусом, его положили в инфекционную больницу Волжского до 10 сентября. Наконец, пациента госпитализировали в городскую клиническую больницу № 3.

«Утром 30 сентября наш папа умер, так и не дождавшись помощи от врачей», — заявила одна из дочерей.

По словам его родственников, мужчина ушел из жизни, когда его легкие и сердце буквально плавали в жидкости.

Семья Снеговых винит в трагедии врачей, которые, по их мнению, проигнорировали критическое состояние мужчины и лишь через несколько часов обнаружили его без признаков жизни. Также родственники сомневаются, что причиной смерти стал инфаркт.

Глава СК Александр Бастрыкин приказал местным следователям доложить ему о результатах проверки.