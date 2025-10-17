При поддержке ПАО «РЭСК» в Касимове открылась новая спортивная площадка для школьников

В школе №4 города Касимова состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки. Объект реализован в рамках благотворительной программы ПАО «РЭСК» (входит в Группу «РусГидро»).

Как социально ответственная компания, ПАО «РЭСК» активно поддерживает инициативы по развитию городской инфраструктуры и созданию комфортных условий для жителей региона. Это уже второй спортивный объект, созданный ПАО «РЭСК» в Касимовском округе. Первая площадка появилась в октябре 2024 года в Приокском микрорайоне Касимова.

В церемонии открытия приняли участие глава администрации Касимовского муниципального округа Иван Бахилов, начальник Центрального отделения ПАО «РЭСК» Наталья Правкина, а также педагоги и учащиеся школы. Глава округа выразил благодарность компании за оказанную поддержку и подчеркнул важность подобных проектов для развития городской среды. Современная спортивная площадка полностью соответствует требованиям безопасности и предназначена для активного отдыха и занятий спортом учащихся школы.