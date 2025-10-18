Более 4 тысяч деревьев и кустарников высадили в Рязани в день озеленения

18 октября в Рязани прошла акция «Единый день озеленения». По поручению губернатора региона Павла Малкова в областном центре проводятся работы по замене аварийных деревьев, высадка саженцев вдоль улиц, а также благоустройство общественных зон.

В акции приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, первый заместитель главы муниципального образования Антон Астафьев, заместитель главы муниципального образования Анна Иванова, депутаты Рязанской городской Думы.

«Когда-то Рязань считалась одним из самых зеленых городов, но время неумолимо, многие деревья того времени пришли в аварийное состояние. Сейчас мы приводим в порядок центральные улицы, убираем аварийные деревья и высаживаем на их месте новые молодые деревца. Это не только улучшит облик нашего города, но и внесет вклад в комфорт, здоровье, настроение горожан», — отметила Татьяна Панфилова.

Более 4 тысяч деревьев и кустарников высажено на территории города в этот день.