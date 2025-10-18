На Земле началась третья за месяц магнитная буря

На Земле началась третья магнитная буря в октябре. Об этом сообщили эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ночь на субботу, 18 октября, на Солнце произошли два мощных всплеска активности класса М. Первая вспышка была зафиксирована в 3:40 по московскому времени, а вторая — в 5:39.

Эксперты предупредили, что в этот день на Земле ожидаются магнитные бури, которые могут нарушить работу энергосистем и навигационных устройств, а также увеличить область видимости полярных сияний.

Ранее в октябре уже было две магнитные бури: первая — в начале месяца, с 1 по 3 октября, и вторая — 12 октября. Сегодня началась третья.

По прогнозам специалистов, геомагнитная обстановка стабилизируется к середине дня понедельника. После этого ожидается продолжительный период затишья, который продлится около недели.