Волонтер заявил, что семья Усольцевых могла сбежать через Монголию

Пропавшая в красноярской тайге Усольцевых могла пересечь границу с Монголией, заявил NEWS.ru блогер Александр Андрюшенков, помогавший поисковикам в штабе.

По его словам, теоретически спланировать побег россиян могли иностранцы. При этом глава семейства хорошо знал эту местность и через лес выйти к ближайшей дороге.

«Там они бы сели в подготовленную для них заранее машину и уехали бы. Пересекли бы, например, границу с Монголией, которая находится в 800–900 километрах оттуда», — предположил Андрюшенков.

Волонтер считает, что эту версию не стоит исключать, поскольку в первые дни Усольцевых никто не искал.

В то же время глава поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина отмечала, что они вряд ли планировали побег за границу, поскольку для этого надо было тщательно готовиться, а туристы явно собирались в лес ненадолго.