Рязанский политолог Юрий Мостяев выделил ключевых бенефициаров языковой реформы в Узбекистане.

По словам Юрия Мостяева, отношения между Россией и Узбекистаном переживают тревожные времена, которые могут привести к разрыву многовековых связей. Одним из главных инструментов политики Ташкента стало внедрение узбекского языка на латиницу, что, по мнению политолога, представляет собой геополитическое переформатирование страны.

Эксперт считает, что данная политика не имеет объективной необходимости и порождает серьёзные проблемы: культурный разрыв между поколениями, огромные расходы для бизнеса и бюджета, а главное — создание искусственного барьера в отношениях с Россией, которая является ключевым экономическим партнёром.

Мостяев подчеркнул, что истинные бенефициары этой «реформы» находятся за океаном.

«Латиница — в данной ситуации это вовсе не просто алфавит, а мощный геополитический клин, вбиваемый между Россией и ее традиционными многолетними партнерами. Уже сейчас мы видим, что многие студенты из Узбекистана плохо владеют русским языком и с трудом усваивают учебный материал. Запад упорно продолжает обрывать наши связи и, выдавливая всё русское, действует через своих агентов на бывших советских территориях», — отметил Юрий Мостяев.

Он провёл тревожную параллель с Украиной, где русофобская риторика, которая когда-то была маргинальной, сегодня стала государственной политикой, что привело к национальной катастрофе.

Юрий Мостяев также подчеркнул, что стратегическое положение Узбекистана на пересечении торговых путей делает его ключевым плацдармом региональной безопасности. Потеря этой позиции может открыть путь к дестабилизации всей Центральной Азии.