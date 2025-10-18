Директор Рязанского исторического музея Робинов представил новый фирменный стиль музея 

Олег Робинов, директор Рязанского исторического музея, представил новый фирменный стиль своего учреждения на экспертной сессии проекта «Музейные маршруты». Встреча состоялась с 13 по 16 октября 2025 года на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

В рамках Всероссийской программы «Музейные маршруты России» прошла финальная встреча. На ней обсуждались актуальные вопросы, связанные с христианским искусством.

В частности, на сессии «Как говорить о христианском искусстве сегодня? Опыт храма, музея, художника» Олег Робинов выступил с докладом о молодёжной общественной деятельности в контексте современной христианской культуры. Кроме того, он презентовал обновленный фирменный стиль музея. Модерировал мероприятие Сергей Брюн, генеральный директор Новгородского музея-заповедника.