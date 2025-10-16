Власти рассказали, возобновят ли в Рязани производство мороженого

Власти Рязанской области прокомментировали вопрос о возобновлении производства местного мороженого. Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах губернатора Павла Малкова 16 октября.

Предыдущее предприятие по выпуску мороженого, ООО «Рязанское мороженое», прекратило работу еще в 2013 году. Решение о его закрытии было принято собственниками в связи с высокой конкуренцией на рынке.

Ключевым условием для появления в регионе нового мороженого власти назвали наличие заинтересованного инвестора.

«Если в Рязани появится инвестор, готовый создать современное производство мороженого, то ему будет оказана всесторонняя поддержка», — заявили в минсельхозе региона.

Поводом для обсуждения этой темы стали жалобы жителей не только на отсутствие местного мороженого, но и на дефицит в магазинах других товаров от крупных рязанских производителей.