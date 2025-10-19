Стали известны итоги новой операции по поиску семьи Усольцевых

Новая операция по поиску семьи Усольцевых в красноярской тайге не принесла результатов, пишет «МК» со ссылкой на аварийно-спасательное формирование «Спасатель».

Поиски возобновились 18 октября в лесах Партизанского района, но никаких следов спасатели не нашли.

В формировании уточнили, что обследовали пять квадратных километров горно-таежной местности и восемь — лесных дорог. Поиски, скорее всего, продолжат.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход к горе Буратинка вместе с 48-летней женой и пятилетней дочерью. Вскоре семья перестала выходить на связь.