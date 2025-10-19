В Белоруссии умерла невеста после сделанного женихом тату

Жительница Белоруссии умерла менее чем за две недели до свадьбы после того, как сделала татуировку, передает ОНТ.

Трагедия произошла в Минской области. У 20-летней девушки был контур рисунка на коже, она решила закончить работу. Для этого невеста выбрала своего жениха.

Тату следовало сделать в два этапа, но ее выполнили за один. Процедура прошла на дому. Вскоре у девушки поднялась температура, она пыталась сбить ее таблетками. Спустя два дня она потеряла сознание.

«Врачи обнаружили воспалительный процесс в организме пациентки, то есть сепсис», — говорится в статье.

Медики считают, что причиной ее смерти стала татуировка. Семья девушки сомневается в этом, так как результатов экспертизы еще нет.