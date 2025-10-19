Воскресенье, 19 октября, 2025
6.5 C
Рязань
Новости мира

В Белоруссии умерла невеста после сделанного женихом тату

Никита Рязанцев

Жительница Белоруссии умерла менее чем за две недели до свадьбы после того, как сделала татуировку, передает ОНТ.

Трагедия произошла в Минской области. У 20-летней девушки был контур рисунка на коже, она решила закончить работу. Для этого невеста выбрала своего жениха.

Тату следовало сделать в два этапа, но ее выполнили за один. Процедура прошла на дому. Вскоре у девушки поднялась температура, она пыталась сбить ее таблетками. Спустя два дня она потеряла сознание.

«Врачи обнаружили воспалительный процесс в организме пациентки, то есть сепсис», — говорится в статье.

Медики считают, что причиной ее смерти стала татуировка. Семья девушки сомневается в этом, так как результатов экспертизы еще нет.

Самые читаемые материалы

Новости мира

Коц рассказал о поступке Зеленского, поставившем крест на поставках «Томагавков»

Владимир Зеленский перестарался, пытаясь добиться передачи Украине крылатых ракет...
Новости России

Генерал Попов рассказал, на что может пойти Польша при полете Путина в Венгрию

Военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с...
Новости России

SHOT: над Оренбургом ночью прогремели мощные взрывы

Ночью жители Оренбурга услышали над городом громкие звуки, похожие...
Новости России

Baza: причиной массового отравления детей в Улан-Удэ стало онигири

Предполагаемой причиной массового отравления в Улан-Удэ стало некачественное онигири,...
Погода

Снег возможен в Рязанской области на следующей неделе

Во вторник 21 октября пройдут основные осадки, до 20 мм/сут на юге области, причем снег не исключен и в Рязанской области

Последние новости

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области

На время угрозы атаки БПЛА рязанцам советуют не подходить к окнам.

Мизулина направила в полицию информацию о каналах с угрозами в Рязани

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила заявление в правоохранительные органы в связи с распространением угроз в Рязани.

Массовое ДТП с участием такси произошло на Московском шоссе

Столкнулись три автомобиля, в том числе такси.

В лесу под Выборгом нашли мешок с человеческими черепами

В лесном массиве рядом с поселком Грибное под Выборгом...

Стали известны итоги новой операции по поиску семьи Усольцевых

Новая операция по поиску семьи Усольцевых в красноярской тайге...

Рязанцам рассказали, куда жаловаться на ржавую воду из-под крана

Рязанцам рассказали, в какие инстанции жаловаться, если не устраивает качество воды из-под крана — она ржавая, пахнет или имеет какой-то привкус.

Вожатые сначала поженились, потом познакомились в Рязани

Примерно 2,5 года назад они работали вожатыми в детском лагере под Москвой. Их работа была настолько ответственной, что времени на знакомства почти не оставалось.

Врач Овсянникова рассказала, что стресс из-за ОГЭ и ЕГЭ становится причиной ожирения у подростков

В попытке справиться со стрессом молодые люди часто обращаются к нездоровой или сладкой пище, что приводит к нарушению пищевого поведения и, как следствие, к ожирению.

Дочь певца Ефрема Амирамова на похоронах произнесла его последние слова

На похоронах певца Ефрема Амирамова в Израиле его дочь...

Подоляка объяснил смысл послания Зеленского о Донбассе

По мнению блогера, дальше стоит ожидать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после которой последует совместное предложение Киеву.

В Горроще оборвались контактные провода троллейбусной сети

Происшествие случилось в районе Полетаевского рынка, на улице Гагарина.

Рязанский театр драмы представил «Циолковского» на фестивале в Воронеже

Здесь встречаются лучшие театры страны, чтобы говорить с публикой на языке подлинных историй. При полном зале «Нового театра» рязанские актеры представили спектакль-сторителлинг.

Певица Наталия Гулькина рассказала об ангеле-хранителе, который спас ей жизнь

У меня в наушниках играла музыка, я задремала — время было около четырёх утра. А водитель просто уснул за рулём

Трое вооруженных воров похитили корону Наполеона в парижском Лувре

По информации издания Le Parisien, инцидент разворачивался по криминальному сценарию, больше похожему на сюжет голливудского блокбастера.

В Рязани открылся новый сезон НХЛ

На лед выйдут свыше 1100 спортсменов, а болеть за них будут десятки тысяч поклонников хоккея.