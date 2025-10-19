Утро в одном из самых знаменитых музеев мира, парижском Лувре, началось не с открытия дверей для посетителей, а с грохота разбитого стекла и поспешных шагов грабителей. Министр культуры Франции Рашида Дати лично прибыла на место происшествия, чтобы оценить масштабы случившегося. «Ограбление произошло сегодня утром в Лувре. Пострадавших нет», — сообщила она в своей публикации. Музей пришлось закрыть для публики на весь день.

Дерзкий налёт: маски, молотки и мотороллеры

По информации издания Le Parisien, инцидент разворачивался по криминальному сценарию, больше похожему на сюжет голливудского блокбастера. Трое злоумышленников, вооружённые и с лицами, скрытыми масками, проникли в здание. Они выбрали для этого участок на набережной Сены, где как раз велись ремонтные работы. Используя строительный грузовой лифт, бандиты получили доступ внутрь.

Двое из них, разбив витрины, проникли в зал, пока третий оставался снаружи на страже. Их добычей стали не просто музейные экспонаты, а бесценные страницы французской истории — ювелирные изделия, принадлежавшие императору Наполеону Бонапарту и членам его семьи. Забрав украшения, преступники скрылись с места преступления на ожидавших их мотороллерах, растворившись в утреннем потоке машин в направлении автомагистрали A6.

Что пропало: добыча грабителей

Воры действовали целенаправленно и быстро. Им удалось похитить девять предметов из коллекции украшений, имеющих непосредственное отношение к наполеоновской эпохе. Среди украденного — изящное ожерелье, брошь и роскошная диадема. Все эти артефакты хранились в витринах, посвященных периоду правления Наполеона и французских королей.

К огромному облегчению сотрудников музея, знаменитейшему бриллианту «Регент» массой более 140 карат удалось избежать этой участи — злоумышленникам не удалось его забрать. Правда, появилась тревожная версия, что уникальные исторические украшения могут быть вскоре переплавлены, чтобы их невозможно было опознать.

После ограбления начались активные поиски. Первое вещественное доказательство было обнаружено недалеко от стен музея. Им оказалась поврежденная корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Эта реликвия обладает уникальной судьбой: её изготовили специально для Всемирной выставки 1855 года, поскольку официальной коронации так и не проводилось. В отличие от короны её мужа, которую впоследствии продало государство, этот головной убор был возвращен императрице после изгнания и, сменив нескольких частных владельцев, в итоге был преподнесен в дар Лувру. Теперь её участь, как и судьба остальных похищенных сокровищ, зависит от работы полиции.