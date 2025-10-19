Воскресенье, 19 октября, 2025
Трое вооруженных воров похитили корону Наполеона в парижском Лувре

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Утро в одном из самых знаменитых музеев мира, парижском Лувре, началось не с открытия дверей для посетителей, а с грохота разбитого стекла и поспешных шагов грабителей. Министр культуры Франции Рашида Дати лично прибыла на место происшествия, чтобы оценить масштабы случившегося. «Ограбление произошло сегодня утром в Лувре. Пострадавших нет», — сообщила она в своей публикации. Музей пришлось закрыть для публики на весь день.

Дерзкий налёт: маски, молотки и мотороллеры

По информации издания Le Parisien, инцидент разворачивался по криминальному сценарию, больше похожему на сюжет голливудского блокбастера. Трое злоумышленников, вооружённые и с лицами, скрытыми масками, проникли в здание. Они выбрали для этого участок на набережной Сены, где как раз велись ремонтные работы. Используя строительный грузовой лифт, бандиты получили доступ внутрь.

Двое из них, разбив витрины, проникли в зал, пока третий оставался снаружи на страже. Их добычей стали не просто музейные экспонаты, а бесценные страницы французской истории — ювелирные изделия, принадлежавшие императору Наполеону Бонапарту и членам его семьи. Забрав украшения, преступники скрылись с места преступления на ожидавших их мотороллерах, растворившись в утреннем потоке машин в направлении автомагистрали A6.

Что пропало: добыча грабителей

Воры действовали целенаправленно и быстро. Им удалось похитить девять предметов из коллекции украшений, имеющих непосредственное отношение к наполеоновской эпохе. Среди украденного — изящное ожерелье, брошь и роскошная диадема. Все эти артефакты хранились в витринах, посвященных периоду правления Наполеона и французских королей.

К огромному облегчению сотрудников музея, знаменитейшему бриллианту «Регент» массой более 140 карат удалось избежать этой участи — злоумышленникам не удалось его забрать. Правда, появилась тревожная версия, что уникальные исторические украшения могут быть вскоре переплавлены, чтобы их невозможно было опознать.

После ограбления начались активные поиски. Первое вещественное доказательство было обнаружено недалеко от стен музея. Им оказалась поврежденная корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Эта реликвия обладает уникальной судьбой: её изготовили специально для Всемирной выставки 1855 года, поскольку официальной коронации так и не проводилось. В отличие от короны её мужа, которую впоследствии продало государство, этот головной убор был возвращен императрице после изгнания и, сменив нескольких частных владельцев, в итоге был преподнесен в дар Лувру. Теперь её участь, как и судьба остальных похищенных сокровищ, зависит от работы полиции.

Снег возможен в Рязанской области на следующей неделе

Во вторник 21 октября пройдут основные осадки, до 20 мм/сут на юге области, причем снег не исключен и в Рязанской области

В Горроще оборвались контактные провода троллейбусной сети

Происшествие случилось в районе Полетаевского рынка, на улице Гагарина.

Рязанский театр драмы представил «Циолковского» на фестивале в Воронеже

Здесь встречаются лучшие театры страны, чтобы говорить с публикой на языке подлинных историй. При полном зале «Нового театра» рязанские актеры представили спектакль-сторителлинг.

Певица Наталия Гулькина рассказала об ангеле-хранителе, который спас ей жизнь

У меня в наушниках играла музыка, я задремала — время было около четырёх утра. А водитель просто уснул за рулём

В Рязани открылся новый сезон НХЛ

На лед выйдут свыше 1100 спортсменов, а болеть за них будут десятки тысяч поклонников хоккея.

Спортсменка из Рязани завоевала золото международных соревнований по стрельбе из лука

За пять соревновательных дней участники разыграли 84 медали в различных индивидуальных и командных дисциплинах.

В Рязани создана своя балетная труппа

4 ноября в Рязанской филармонии пройдёт Гала-концерт «Рязанского Театра Балета»

На Урале парень задушил безногого ветерана СВО и уехал на фронт

Житель Краснотурьинска задушил ветерана спецоперации Дмитрия Зайкова и уехал...

Маршрут троллейбуса №1 временно изменен из-за упавшего столба на Московском шоссе

На остановке «Рязанские сады», расположенной на Московском шоссе, упала опора контактной сети.

Более 146 километров дорог обновят в Рязанской области в 2025 году

Кроме того, начато строительство значимых инфраструктурных объектов, таких как новый мост через реку Оку и Южный обход Рязани.

SHOT: Кокорин ездит по Москве без ОСАГО на машине с номерами ВОР

Российский футболист, нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин полгода ездит...

Игумен Лука Степанов расскажет рязанцам о месте подвига в жизни человека

На реальных исторических примерах отец Лука покажет, как подвиг может повлиять на ход событий разного масштаба.

Рецидивист украл инструменты у знакомого в Рязанской области

Во время патрулирования улицы он заметил мужчину с бензопилой и углошлифовальной машинкой.

Губернатор Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязань

Отбой опасности атаки беспилотников был объявлен 19 октября в 06:05.

Губернатор Павел Малков поздравил с 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Михаила Кузнецова

Михаил Кузнецов был призван на фронт в возрасте семнадцати лет. Он служил радистом-пулеметчиком танка Т-34.