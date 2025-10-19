Воскресенье, 19 октября, 2025
Спортсменка из Рязани завоевала золото международных соревнований по стрельбе из лука

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/minsport_62?from=search

В рязанском министерстве спорта сообщили о победе спортсменки из Рязани на международных соревнованиях по стрельбе из лука.

С 14 по 18 октября в городе Херцег-Нови прошли Гран-При Черногории и Балканский чемпионат по стрельбе из лука — два крупных международных турнира, в которых приняли участие спортсмены из семи стран. В составе российской сборной выступала Софья Меркулова из Рязани.

За пять соревновательных дней участники разыграли 84 медали в различных индивидуальных и командных дисциплинах. Программа включала стрельбу из классического, блочного и бесприцельного луков на дистанциях 70 и 50 метров для мужчин, женщин, юниоров и юниорок.

В командном зачете российская сборная, в составе которой была Софья Меркулова, завоевала золотую медаль. Поздравляем Софью и её тренера Дмитрия Шилина с этим достижением.

Фото: https://vk.com/minsport_62?from=search

