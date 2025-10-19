Более 146 километров дорог обновят в Рязанской области в 2025 году

Губернатор Рязанской области Павел Малков обратился к жителям региона с поздравлениями по случаю Дня работников дорожного хозяйства.

В своём обращении он подчеркнул, что дорожная отрасль играет важную роль в развитии региона. Благодаря усилиям дорожников улучшается транспортная инфраструктура, дороги становятся более комфортными и безопасными.

«Благодарю всех работников дорожного хозяйства за их профессионализм, мастерство и преданность своему делу! С праздником!», — отметил Павел Малков.

Губернатор также сообщил, что в текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет обновлено более 146 километров дорог. Кроме того, начато строительство значимых инфраструктурных объектов, таких как новый мост через реку Оку и Южный обход Рязани.