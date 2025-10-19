На Урале парень задушил безногого ветерана СВО и уехал на фронт

Житель Краснотурьинска задушил ветерана спецоперации Дмитрия Зайкова и уехал на фронт, чтобы не отбывать срок за убийство, пишет E1.RU.

Покойный 47-летний боец пошел на СВО добровольцем в мае 2024-го. Там он прослужил восемь месяцев и попал в госпиталь с тяжелыми ранениями. Затем уралец вернулся в родной город. Восьмого июня этого года он ушел в киоск и не вернулся домой. С собой у него было более 100 тысяч рублей.

«В магазине стоял и другой покупатель — молодой парень. Он попросил денег у брата, а тот отказал. После этого они вышли из киоска, и больше Диму никто не видел», — сказала сестра Зайкова.

Тело мужчины нашли в августе закопанным в яму. Обвиняемым по делу стал 19-летний Сергей Комиссаров, он признался в содеянном.

«Если бы обвиняемый признал, что хотел обокрасть инвалида, статья была жестче. Поэтому он сказал, что неприязнь у него к брату была. Какая может быть у 19-летнего парня неприязнь к 47-летнему инвалиду, который шел на ходунках, без ноги и без руки? — возмутилась собеседница издания.

Спустя две недели после возбуждения дела следствие приостановили. Обвиняемый заключил контракт о прохождении военной службы в зоне спецоперации.

Семья Зайкова будет добиваться наказания для него, сестра убитого заявила на компенсацию морального ущерба в размере одного миллиона рублей.