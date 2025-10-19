Воскресенье, 19 октября, 2025
8.4 C
Рязань
Новости России

На Урале парень задушил безногого ветерана СВО и уехал на фронт

Никита Рязанцев
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Житель Краснотурьинска задушил ветерана спецоперации Дмитрия Зайкова и уехал на фронт, чтобы не отбывать срок за убийство, пишет E1.RU.

Покойный 47-летний боец пошел на СВО добровольцем в мае 2024-го. Там он прослужил восемь месяцев и попал в госпиталь с тяжелыми ранениями. Затем уралец вернулся в родной город. Восьмого июня этого года он ушел в киоск и не вернулся домой. С собой у него было более 100 тысяч рублей.

«В магазине стоял и другой покупатель — молодой парень. Он попросил денег у брата, а тот отказал. После этого они вышли из киоска, и больше Диму никто не видел», — сказала сестра Зайкова.

Тело мужчины нашли в августе закопанным в яму. Обвиняемым по делу стал 19-летний Сергей Комиссаров, он признался в содеянном.

«Если бы обвиняемый признал, что хотел обокрасть инвалида, статья была жестче. Поэтому он сказал, что неприязнь у него к брату была. Какая может быть у 19-летнего парня неприязнь к 47-летнему инвалиду, который шел на ходунках, без ноги и без руки? — возмутилась собеседница издания.

Спустя две недели после возбуждения дела следствие приостановили. Обвиняемый заключил контракт о прохождении военной службы в зоне спецоперации.

Семья Зайкова будет добиваться наказания для него, сестра убитого заявила на компенсацию морального ущерба в размере одного миллиона рублей.

Самые читаемые материалы

Новости мира

Коц рассказал о поступке Зеленского, поставившем крест на поставках «Томагавков»

Владимир Зеленский перестарался, пытаясь добиться передачи Украине крылатых ракет...
Новости России

Генерал Попов рассказал, на что может пойти Польша при полете Путина в Венгрию

Военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с...
Новости России

Baza: причиной массового отравления детей в Улан-Удэ стало онигири

Предполагаемой причиной массового отравления в Улан-Удэ стало некачественное онигири,...
Новости России

Спасательница Торгашина оценила версии с побегом и убийством семьи Усольцевых

Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых вряд ли планировала...
Погода

Снег возможен в Рязанской области на следующей неделе

Во вторник 21 октября пройдут основные осадки, до 20 мм/сут на юге области, причем снег не исключен и в Рязанской области

Последние новости

В Рязани открылся новый сезон НХЛ

На лед выйдут свыше 1100 спортсменов, а болеть за них будут десятки тысяч поклонников хоккея.

Спортсменка из Рязани завоевала золото международных соревнований по стрельбе из лука

За пять соревновательных дней участники разыграли 84 медали в различных индивидуальных и командных дисциплинах.

В Рязани создана своя балетная труппа

4 ноября в Рязанской филармонии пройдёт Гала-концерт «Рязанского Театра Балета»

Маршрут троллейбуса №1 временно изменен из-за упавшего столба на Московском шоссе

На остановке «Рязанские сады», расположенной на Московском шоссе, упала опора контактной сети.

Более 146 километров дорог обновят в Рязанской области в 2025 году

Кроме того, начато строительство значимых инфраструктурных объектов, таких как новый мост через реку Оку и Южный обход Рязани.

SHOT: Кокорин ездит по Москве без ОСАГО на машине с номерами ВОР

Российский футболист, нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин полгода ездит...

Игумен Лука Степанов расскажет рязанцам о месте подвига в жизни человека

На реальных исторических примерах отец Лука покажет, как подвиг может повлиять на ход событий разного масштаба.

Рецидивист украл инструменты у знакомого в Рязанской области

Во время патрулирования улицы он заметил мужчину с бензопилой и углошлифовальной машинкой.

Губернатор Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязань

Отбой опасности атаки беспилотников был объявлен 19 октября в 06:05.

Baza: причиной массового отравления детей в Улан-Удэ стало онигири

Предполагаемой причиной массового отравления в Улан-Удэ стало некачественное онигири,...

Губернатор Павел Малков поздравил с 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Михаила Кузнецова

Михаил Кузнецов был призван на фронт в возрасте семнадцати лет. Он служил радистом-пулеметчиком танка Т-34.

Беспилотник сбили над Рязанской областью ночью 19 октября

В период с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Лента.ру» рассказала о создателе самой жестокой ОПГ Москвы Косте Большом

Спецкор «Ленты.ру» Игорь Надеждин напомнил историю безжалостной московской ОПГ,...

Жители Бийска заметили неизвестный летающий объект

Вечером в субботу жители Бийска в Алтайском крае заметил...

SHOT: над Оренбургом ночью прогремели мощные взрывы

Ночью жители Оренбурга услышали над городом громкие звуки, похожие...