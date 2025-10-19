На Урале парень задушил безногого ветерана СВО и уехал на фронт

Житель Краснотурьинска задушил ветерана спецоперации Дмитрия Зайкова и уехал на фронт, чтобы не отбывать срок за убийство, пишет E1.RU.
Покойный 47-летний боец пошел на СВО добровольцем в мае 2024-го. Там он прослужил восемь месяцев и попал в госпиталь с тяжелыми ранениями. Затем уралец вернулся в родной город. Восьмого июня этого года он ушел в киоск и не вернулся домой. С собой у него было более 100 тысяч рублей.
Тело мужчины нашли в августе закопанным в яму. Обвиняемым по делу стал 19-летний Сергей Комиссаров, он признался в содеянном.
Спустя две недели после возбуждения дела следствие приостановили. Обвиняемый заключил контракт о прохождении военной службы в зоне спецоперации.
Семья Зайкова будет добиваться наказания для него, сестра убитого заявила на компенсацию морального ущерба в размере одного миллиона рублей.