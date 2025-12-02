Стало известно, кого подло убил рецидивист в Екатеринбурге

Жертвой рецидивиста Виктора Рякова оказался 45-летний волонтер Виктор Фоминых, его убили в рабочем доме на Вторчермете в Екатеринбурге, пишет E1.RU .

По предварительной версии, злоумышленник подкрался к нему сзади, пока он ел, и нанес шесть ударов кухонным ножом. Мужчина умер в больнице.

В администрации рабочего дома рассказали, что Ряков попросился к ним жить. Его отмыли и дали отлежаться несколько дней. Новому постояльцу также заплатили за подработку.

«На следующий день молча взял нож на кухне и без всяких слов воткнул его в человека, пока тот сидел за столом и кушал. Его пытались обезоружить и задержать, но он крикнул, что всех завалит, и выпрыгнул в окно», — отметили в учреждении.

Сам же Ряков утверждал на суде, что над ним издевались и удерживали силой. Ранее его судили за изнасилование, кражу и тяжкий вред здоровью.

Волонтер Виктор Фоминых, родом из Челябинской области, был сварщиком по профессии. Его жена также принимала участие в работе фонда, помогая бездомным.