В Рязанской области выдали 333 электронных сертификата для детей-инвалидов

Алексей Самохин
С начала 2025 года в Рязанской области более 225 детей с инвалидностью прошли реабилитацию по электронным сертификатам. Это часть пилотного проекта по поддержке семей с детьми-инвалидами, который в регионе не просто запустили, а заметно продвинули. Главное — родителям стало проще и быстрее оформлять помощь, без бумажной волокиты и лишних походов по инстанциям.

Пилот действует с 1 января 2024 года и рассчитан на родителей детей от 4 до 18 лет, которым инвалидность установили впервые. Электронные сертификаты участникам проекта предоставляет Отделение Социального фонда России по Рязанской области. На данный момент выдано 333 сертификата — это реальный ресурс, который семьи могут использовать для реабилитации своих детей.

Участие в проекте даёт сразу несколько ощутимых преимуществ. Во‑первых, родители сами выбирают реабилитационное учреждение из списка официальных участников пилота. Не нужно соглашаться на «что дали» — можно ориентироваться на программы, условия и удобство. Во‑вторых, услуги оплачиваются электронным сертификатом, который формируется автоматически, без дополнительного оформления. В‑третьих, курс можно пройти в стационаре с возможностью проживания родителя вместе с ребёнком — важный момент для детей, которым особенно нужна поддержка близких.

Базовый курс реабилитации длится 21 день. При этом его можно проходить не только в стационарной, но и в полустационарной форме — всё зависит от состояния ребёнка и решения специалистов. Оплата происходит через карту платёжной системы «Мир». Её реквизиты родители указывают при оформлении документов в бюро медико-социальной экспертизы, где и запускается цепочка оформления участия в проекте.

Сейчас в Рязанской области в рамках пилота работают два проверенных учреждения, которые оказывают услуги по реабилитации детей-инвалидов. Это ГБУ РО «Центр социального развития» и ГАУ РО «РМСРЦ «Сосновый бор». Оба центра официально включены в проект и принимают детей по электронным сертификатам, обеспечивая восстановительный курс в соответствии с программой.

Смысл программы с использованием е‑сертификатов прост: сделать реабилитацию для детей-инвалидов более доступной и качественной. Меньше бюрократии — больше времени и сил на лечение. Семьи получают понятный механизм, где деньги целевым образом идут именно на восстановление ребёнка.

Если остались вопросы по участию в пилотном проекте или оформлению электронного сертификата, можно позвонить в единый контакт-центр СФР по номеру 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный. Операторы отвечают с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и по пятницам с 09:00 до 16:45.

