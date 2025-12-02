В Москве пенсионерка потребовала квартиру после ремонта по схеме Долиной

Жительница Москвы продала квартиру, а потом потребовала ее обратно после того, как новый владелец сделал в ней ремонт, пишет SHOT.
Новой жертвой «схемы Долиной» стал Александр, полтора года назад купивший 33-метровую однушку на Нагатинской набережной. Он потратил на сделку девять миллионов рублей. Мужчина выяснил у пенсионерки, что она не продает квартиру под влиянием мошенников.
Квартира была в предаварийном состоянии: в полу была дыра, ведущая в подвал, также наблюдались проблемы со стенами. В итоге москвич потратил на ремонт примерно два миллиона рублей.
Женщина вдруг заявила, что стала жертвой злоумышленников, а продавать жилье и вовсе не собиралась. Также она предложила вернуть владельцу деньги частями — по 2-3 тысячи рублей с пенсии.
По подсчетам SHOT, она сможет передать ему всю сумму через 250 лет. Затраты на ремонт не учитываются.