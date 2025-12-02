В Москве пенсионерка потребовала квартиру после ремонта по схеме Долиной

Жительница Москвы продала квартиру, а потом потребовала ее обратно после того, как новый владелец сделал в ней ремонт, пишет SHOT .

Новой жертвой «схемы Долиной» стал Александр, полтора года назад купивший 33-метровую однушку на Нагатинской набережной. Он потратил на сделку девять миллионов рублей. Мужчина выяснил у пенсионерки, что она не продает квартиру под влиянием мошенников.

Реклама

Квартира была в предаварийном состоянии: в полу была дыра, ведущая в подвал, также наблюдались проблемы со стенами. В итоге москвич потратил на ремонт примерно два миллиона рублей.

«Когда работы уже подходили к концу, бывшая владелица на фоне шумихи с Долиной объявилась и подала иск в суд, требуя аннулировать сделку», — говорится в публикации.

Женщина вдруг заявила, что стала жертвой злоумышленников, а продавать жилье и вовсе не собиралась. Также она предложила вернуть владельцу деньги частями — по 2-3 тысячи рублей с пенсии.

- Новости партнёров - Новости СМИ2

По подсчетам SHOT, она сможет передать ему всю сумму через 250 лет. Затраты на ремонт не учитываются.