Абоненты жалуются на проблемы в работе сотовых операторов 

Утром во вторник, 2 декабря, российские абоненты жалуются на проблемы в работе двух сотовых операторов и мессенджера WhatsApp*. Информация об этом появилась в телеграм-канале сервиса «Сбой.рф».

Сообщение о проблемах с WhatsApp появилось в 9 утра. По данным сервиса, за час поступило 135 жалоб от жителей России.

Через 20 минут канал сообщил о 73 жалобах на работу МТС, поступивших за последние 30 минут. В 09:40 появилось новое сообщение: «Фиксируем проблемы в работе «T2 (Tele2)»! 104 жалобы за последние 60 минут».

Отметим, что 1 декабря с утра люди также жаловались на проблемы в работе сотовых операторов. Иногда в регионах, в том числе и в Рязани, целенаправленно отключают мобильный интернет из соображений безопасности.

*Компания-владелец Meta признана экстремистской и запрещена в РФ