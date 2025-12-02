Новогодняя столица-2026
Вторник, 2 декабря, 2025
Рязань
Новости России

Абоненты жалуются на проблемы в работе сотовых операторов 

Алексей Самохин
Утром во вторник, 2 декабря, российские абоненты жалуются на проблемы в работе двух сотовых операторов и мессенджера WhatsApp*. Информация об этом появилась в телеграм-канале сервиса «Сбой.рф». 

Сообщение о проблемах с WhatsApp появилось в 9 утра. По данным сервиса, за час поступило 135 жалоб от жителей России. 

Через 20 минут канал сообщил о 73 жалобах на работу МТС, поступивших за последние 30 минут. В 09:40 появилось новое сообщение: «Фиксируем проблемы в работе «T2 (Tele2)»! 104 жалобы за последние 60 минут».

Отметим, что 1 декабря с утра люди также жаловались на проблемы в работе сотовых операторов. Иногда в регионах, в том числе и в Рязани, целенаправленно отключают мобильный интернет из соображений безопасности.

*Компания-владелец Meta признана экстремистской и запрещена в РФ

Происшествия

Врезавшемуся в столб пьяному водителю в Рязанском районе грозит до 12 лет колонии

Вечерняя поездка трех нетрезвых мужчин на Mitsubishi Lancer в Рязанском районе закончилась трагедией: водитель разогнался, врезался в столб и дерево, один пассажир погиб, двое в больнице. Теперь фигуранту грозит до 12 лет колонии
Происшествия

В Рязанской области 85-летний водитель въехал на легковушке в «КАМАЗ» и попал в больницу 

В 10 утра на 15-м километре автодороги «Рыбное-Константиново» в Рыбновском районе 85-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 врезался в «Камаз» под управлением 20-летнего жителя Рыбновского района. 
Интересное

Психолог Костеренко объяснил, почему «волна удачи» приходит к тем, кто радуется мелочам

Психолог Сергей Костеренко уверен: удача чаще приходит к тем, кто видит хорошее даже в мелочах. Он объясняет, как оптимистичный взгляд на мир и благодарность за то, что уже есть, помогают «поймать волну удачи» и притянуть к себе новые возможности.
Происшествия

В Рыбновском районе менеджера судят за кражу на 34 млн рублей 

В Рязанской области передали в суд дело 36‑летнего менеджера, которого обвиняют в крупных хищениях через систему 1С. По версии следствия, он годами создавал фиктивные заявки и вывел из компании товара более чем на 34 млн рублей. 
Общество

В Рязанской области выдали 333 электронных сертификата для детей-инвалидов

В Рязанской области уже более 225 детей с инвалидностью прошли реабилитацию по электронным сертификатам, выданным СФР. Пилотный проект снимает с родителей часть бюрократии и даёт возможность самим выбрать центр и формат лечения. Рассказываем, как это работает и кто может участвовать.
Происшествия

Рязанцы сообщили о неадеквате, который убивает кошек

Очевидец сообщает жуткие подробности — у кошек вскрыты животы. 
Интересное

Холодная Луна декабря ударит по сну, нервам и настроению

В ночь с 5 на 6 декабря на небе взойдёт Холодная Луна — одно из самых крупных полнолуний года. Астролог объяснила, почему в эти дни может ломаться сон, скакать настроение и кому особенно стоит прислушаться к организму. 
Общество

Рязанцы пожаловались на курьеров, «укатавших в пашню» газон в центре города

Жители Рязани недовольны курьерами-доставщиками и просят администрацию города принять меры. Пост-жалобу опубликовал телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ». 

