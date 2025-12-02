В Рыбновском районе менеджера судят за кражу на 34 млн рублей 

В Рязанской области прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве в крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурант — 36‑летний мужчина, который, по версии следствия, использовал служебное положение и доступ к внутренней системе компании, чтобы выводить товар на десятки миллионов рублей.

Следствие установило, что обвиняемый работал менеджером по продажам в коммерческой организации. С июля 2018 года по ноябрь 2022‑го он систематически пользовался доступом к базе данных информационной системы «1С Управление торговлей». Через неё создавал фиктивные заявки на отгрузку и доставку товаров контрагентам, но указывал ложные адреса поставки.

В результате товар коммерческой организации уходил неустановленным лицам, а не реальным клиентам компании. После отгрузки менеджер вносил изменения в «1С» и фальсифицировал данные, чтобы скрыть факт хищения и запутать учет. Так несколько лет имущество фирмы просто «растворялось» в фиктивных заявках.

Общая сумма похищенных товарно-материальных ценностей превысила 34 млн рублей. За такое преступление законом предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Окончательную меру ответственности определит суд.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Рыбновский районный суд Рязанской области для рассмотрения по существу.